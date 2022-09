Los marcadores históricos, que conmemoran la historia de Presidio, finalmente se trasladarán de Marfa a Presidio

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — Después de casi 20 años de negociación, un par de marcadores históricos que conmemoran la historia de Presidio están listos para ser desarraigados de una parada al borde de la carretera en las afueras de Marfa. Un marcador explica el origen del nombre del condado de Presidio y otro proclama a Presidio como “la ciudad más antigua de Estados Unidos”.

Los dos pequeños monumentos se reubicarán en Presidio, uno en un futuro centro de visitantes en el centro y el otro en un quiosco de visitantes satélite frente a la piscina municipal de Presidio. En la reunión del martes pasado de la Oficina de Convenciones y Visitantes (CVB) de Presidio, se asignaron $200 del presupuesto de la organización para financiar el transporte de los marcadores, que esperan se realice en los próximos meses.

La presidenta de la junta, Arian Velázquez-Ornelas, ha estado trabajando para mover los marcadores desde que era miembro de la Cámara de Comercio de Presidio en 2003. Los cambios en el liderazgo de la ciudad retrasaron sus esfuerzos, pero pudo poner la pelota en marcha nuevamente hace unos años. Numerosas entidades, incluida la Comisión Histórica de Texas, la Comisión Histórica del Condado de Presidio, la Ciudad de Presidio y el Tribunal de Comisionados del Condado de Presidio, tuvieron que aprobar el proyecto. “Este ha sido un trabajo de amor”, dijo.

El año pasado, la CVB y el Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio comenzaron a planificar un centro de visitantes en el edificio Slack, sede del Mercado de Agricultores de Presidio. Los miembros de las dos juntas discutieron la creación de una exhibición histórica que detalla el pasado de Presidio, desde sus raíces prehistóricas y la historia indígena hasta los años coloniales españoles y el pasado reciente de los colonos.

Junto a la exhibición histórica, habrá más información turística general que detalla cosas divertidas para hacer en el área y consejos para visitar los parques estatales y nacionales vecinos. Velázquez-Ornelas espera que transportar los marcadores fuera de la carretera y a partes concurridas de Presidio anime a más personas a revisarlos. “Con suerte, cuando todo esté configurado, será un punto focal para compartir la historia de nuestra comunidad”, dijo.

Rod Ponton y Mona García de la Comisión Histórica del Condado de Presidio no estaban exactamente seguros de por qué se erigieron los marcadores en Marfa en primer lugar, pero especularon que tenía algo que ver con que Marfa fuera la sede del condado. El primero de los dos marcadores, colocado en 1936, fue parte de la Celebración del Centenario de Texas; ese año, se asignaron $3 millones en fondos estatales para conmemorar los sitios históricos del estado. “El Centenario provocó un gran impulso para colocar marcadores en todas partes y, por alguna razón, estos marcadores terminaron aquí [en Marfa]”, dijo Ponton.

El texto del Centennial Marker de 1936 detalla el establecimiento del condado de Presidio, que se extrajo del condado de Bexar en 1850 y se organizó formalmente en 1875. La sede del condado original era Fort Leaton, ubicada justo al sur de Presidio. El texto del marcador explica que el nombre del condado proviene de “la antigua fortaleza guarnecida por soldados para la protección de las misiones de Big Bend”.

Las misiones eran una institución colonial española que buscaba convertir a los indígenas al cristianismo. En 1683, una fecha inmortalizada en todo Presidio en sus letreros de bienvenida y en la Iglesia Católica, el líder jumano Juan Sabeata solicitó al gobierno español el establecimiento de una misión cerca del actual Presidio, con la esperanza de que los poderes coloniales pudieran proteger a su pueblo de las incursiones de otros. grupos nativos locales.

El presidio real, la palabra española para “prisión”, aunque ese término no capta completamente cómo funcionaban estos sitios, no se completó hasta 1760. En los 77 años que transcurrieron entre el establecimiento de misiones en Big Bend y la construcción del presidio, las seis misiones en el área de Presidio fueron asaltadas, abandonadas y reconstruidas cíclicamente.

El condado se llamó Presidio del Norte, que tenía la intención de poner fin a todo el caos. Duró solo seis años en su sitio original antes de cerrarse y trasladarse río abajo sobre el río Conchos. Su propio marcador del Centenario de Texas de granito rosa se encuentra en Fort Leaton.

La historia conmemorada en el otro marcador que se trasladará a Presidio es un poco más resbaladiza. Ese marcador, erigido en 1961 por las sucursales de Texas de Children of the American Colonists e Daughters of the American Colonists, proclama a Presidio como “la ciudad más antigua de Estados Unidos” y “el sitio del primer tren de vagones registrado que cruza a Texas”.

En un artículo publicado por el Center for Big Bend Studies en 1989, Russell Gardinier escribió con escepticismo sobre la atracción al borde de la carretera. Estuvo de acuerdo con la afirmación del marcador de que Presidio había sido “un asentamiento durante más de 10 000 años”, pero no pudo verificar que fuera, de hecho, la ciudad más antigua de Estados Unidos. “Ya sea que esta afirmación sea de buena fe o no, Presidio ha sido un [centro] de ocupación humana durante milenios”, escribió.

Luis Armendáriz, ex superintendente de Fort Leaton y aficionado a la historia de Presidio, explicó que es difícil precisar una línea de tiempo exacta para la historia del área porque la historia local no se escribió hasta la llegada de los sacerdotes españoles. “Eran los únicos que sabían leer; hicieran lo que hicieran ese día, lo escribían”, explicó.

Armendáriz tardó mucho tiempo en acostumbrarse a estudiar minuciosamente la escritura garabateada de los sacerdotes y los monjes. Esos líderes religiosos comenzaron a registrar fragmentos de la historia indígena, aunque filtrados a través de su perspectiva e idioma. “Tenían que tener relaciones con los indios y tenían que comunicarse entre ellos”, dijo.

Su testimonio fue más matizado que el de las esporádicas expediciones españolas que pasaron por la zona en los siglos XVI y XVII: algunos de los jefes de esas entradas, explicó Armendáriz, eran analfabetos y tuvieron que buscar ayuda externa para registrar sus viajes.

Una de esas expediciones está conmemorada en el marcador de 1961 en Marfa como “el sitio del primer tren de vagones que cruzó a Texas” por Antonio de Espejo en 1582. Espejo era el equivalente del siglo XVI de un ranchero en el actual Chihuahua, conocido en ese entonces. como Nuevo Vizcaya. En algún momento antes de su gran viaje por el Río Grande, fue acusado de ayudar a su hermano en el asesinato de uno de sus jornaleros.

Los hermanos fueron declarados culpables y Espejo decidió eludir la multa impuesta por el gobierno español escondiéndose en el extremo norte de Nuevo Vizcaya. “Era una práctica habitual evadir el castigo por un delito permaneciendo en las fronteras”, escribió el historiador J. Lloyd Mecham en un artículo para la Asociación Histórica del Estado de Texas.

Mientras estaba prófugo, Espejo se interesó por el destino de dos frailes que habían desaparecido de su trabajo misionero entre los pueblos del actual Nuevo México. Reunió a varios soldados y sus sirvientes para partir hacia el norte, aparentemente bajo el estandarte del rey español Felipe II, a quien le debía dinero. “No se sabe con certeza qué autoridad oficial organizó la expedición”, escribió Mecham.

Espejo viajó por el río Conchos hasta llegar al sitio actual de Ojinaga, donde su grupo descansó y se reabasteció durante ocho días. Luego emprendieron un viaje largo y, en última instancia, sin sentido por el Río Grande; como era de esperar, descubrieron que los dos frailes desaparecidos habían sido asesinados. El grupo se dividió en dos y Espejo condujo a los hombres restantes por tierra hasta el río Pecos.

Aproximadamente un mes después de su viaje río abajo, algunos Jumanos útiles informaron a la expedición de Espejo que el Pecos desembocaba en el Río Grande a cientos de millas debajo de Ojinaga, y que era prácticamente imposible seguir el río río arriba a través de la zona de cañones del actual Big Bend. Parque Nacional. Los hombres viajaron al suroeste, convirtiéndose en los primeros blancos en ver lo que ahora es Balmorhea, Fort Davis, Marfa y Shafter.

Por supuesto, la saga completa de Espejo, y la historia más grande de 10,000 años de Presidio, no se puede escribir en una placa al borde de la carretera. Aún así, Armendáriz siente que cualquier oportunidad de enseñar a los lugareños y turistas sobre la historia regional es importante. “Creo que como seres humanos debemos saber de dónde venimos”, dijo. “Para respetarnos unos a otros tenemos que saber quiénes somos y quién eres tú”.