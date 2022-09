Presidio Elementary School Celebrates A-B Honor Roll and Perfect Attendance

By Big Bend Sentinel , Joe Andy Mendoza

PRESIDIO – Students at Presidio Elementary School celebrated their Perfect Attendance and A-B Honor Roll students for the first six weeks of school in an assembly on Friday, September 23. Parents were invited to attend the ceremony where students honored with an award had the opportunity to dress up for the occasion. At the assembly, which all students were invited to attend with their teachers, Presidio elementary school principal, Joe Andy Mendoza, presented them with a certificate and posed for a picture. “We are excited to provide an opportunity for parents to visit our campus and celebrate our students’ academic achievements and Perfect attendance. Hard work pays off at Presidio Elementary.” After the assembly, awarded students joined students who earned enough AR points for a dance party in the school cafeteria.

Pre-Kindergarten

Perfect Attendance: Kaylee Bueno, Jason Covos, Luna Estebes, Leah Lujan, Francisco Montoya.

Kindergarten

Perfect Attendance: Axel Carrasco, Ethan Polanco, Victoria Hernandez, Jose Aguilar Ontiveros, Kamil Alvarado, Aylin Ibarra, Hilary Lezama, Lexi Lujan, Darezzmah Madrid, Jocelyn Rodriguez, Amarilla Stech, Gilberto Esteban Valdez, Dulce Zuniga.

First Grade

A Honor Roll: Gael Arroyo Tavarez, Daleyza Baeza, Dylan Bejarano, Mauricio Carnero, Raul Carrasco, Mayrin Carrasco, Victoria Collier, Sofia Dominguez, William Elms, Lydia Hernandez, Kadiel Larios, Aziel Lopez, Eliza Martin Del Campo, Mercy Mota, Elier Munoz, Maya Ortiz, Emilio Padron, Joshua Rodriguez, Noah Saenz, Mateo Uranga, Maia Vargas, Milan Venegas.

A-B Honor Roll: Daleyza Alvarado, Hector Armendariz, Sergio Baeza Salazar, Dulce Cisneros Carrasco, Jack Davis, Aubrey Estrada, Arnaldo Franco, Jael Galindo, Kiara Garcia Cruz, Dahianna Gutierrez, Aitana Hernandez, Ytalia Martin, Laura Melendez, Brallan Merilin, Mia Montoya, Jayden Pina, Samantha Ramos, Kendra Rey Bojorquez, Jaziel Saenz, Vao Sanchez. Perfect Attendance: Hector Aremendariz, Gael Arroyo Tavarez, Daleyza Baeza, Dylan Bejarano, Mauricio Carnero, Mayrin Carrasco, Sofia Dominguez, Arnaldo Franco, Jael Galindo Fuentes, Kiara Garcia Cruz, Aitana Hernandez, Raudel Olivas Gutierrez, Emilio Padron, Jayden Pina, Samantha Ramos, Joshua Rodriguez, Vao Sanchez.

Second Grade

A Honor Roll: Michael Acosta, Andres Acuna, Andrea Aguilar, Vicente Almeida, Ellisue Carrasco, Iker Carrasco, Julian Hernandez, Victoria Hernandez, Ximena Hernandez, Lena Lackey, Iker Loya Ramirez, Isael Natividad, Ximena Ocon, Faye Ornelas, Dania Samaniego, Derek Samaniego, Abby Tiscareno, Hector Urias, Naia Vazquez, Gael Vazquez, Zolanch Venegas.

A-B Honor Roll: Valentina Aguilar, Kayden Aguilar, Matheo Aranda,Gareth Atilano, Kevin Adrian Barahona, Amayrani Carbajal, Jade De Los Santos, Ashley Franco-Gandara, Eliam Galindo, Isariel Gamboa, Kenia Garcia, Bianca Granadillo-Molina, Scarlett Hinojos Primero, Mauricio Juarez Perez, Elizabeth Lara, Isabella Leyva, Giah Lopez, Carlos Madrid, Bryson Marquez, Leonardo Mendoza-Carrasco, Fernando Nieto, Elean Ontiveros, Milay Ortiz, Isabel Pallares, Aron Tercero, Rhazzilynn Trevino, Jesus Valenzuela, Da’zain Eduardo Villalba, Aldo Villegas Rodriguez. Prefect Attendance: Julian Hernandez, Milay Ortiz, Andrea Aguilar, Vicente Almeida, Iker Carrasco, Mauricio Gonzalez, Ximena Hernandez, Isabella Leyva, Leonardo Mendoza-Carrasco, Fernando Nieto, Abraham Salas, Aron Tercero, Jesus Valenzuela.

Third Grade

A Honor Roll: Esteban Baeza, Mia Holguin, Emilio Leyva, Sebastian Martin, Mia Rodriguez, Sarah Sanchez Villalobos. Alek Segovia, Natalia Valenzuela, Isabella Viramontes, Adan Zubia Sanchez. A-B Honor Roll: Jeaden Acavedo, Danika Aguilar, Dasari Aguilar, Laizzah Carrasco, Sabrina Covos, Luisa Franco, Maylin Gabaldon Soto,

Angel Gonzalez, Montserrat Hernandez, Miguel Madrid, David Madrigal, David Marquez, Cesar Ramos Saenz, Allison Razo, Victoria Rodriguez, Jesus Sanchez Lara, Iker Valenzuela Araujo.

Perfect Attendance: Danika Aguilar, Dasari Aguilar, Diego Cabrera Aguilera, Luisa Franco, Adanysa Galindo, Joselin Garcia, Zuleika Lupita Garcia, Montserrat Hernandez, Emilio Leyva, Elia Zoe Leyva Terrazas, Miguel Madrid, David Madrigal, Sebastian Martin, Saul Razo-Leeper, Alexa Miranda Rodriguez, Jesus Sanchez Lara, Sarah Sanchez Villalobos,Natalia Valenzuela, Iker Valenzuela Araujo, Nicholas Williams.

Fourth Grade

A Honor Roll: Sam Anaya, Ailyn Carrasco, Anastacio Lanzaderas, Gael Loya, Mara Elissa Mora, Valeria Moreno, Ian reyna, Dyanela Rodriguez, Kayden Rodriguez, Mary Louvelle Sto. Domingo, Nathania Urias, Andrea Valenzuela Aguilera, Jayden Vazquez, Emmanuel Zubia.

A-B Honor Roll: Allison Alvarez, Alfredo Franco, Iker Garcia Mata, Azariah Martinez, Kendra Razo, Naim Rodriguez Chavez, Camila Saenz, Diego Tavarez, Aixia Vazquez, Ibrahim Vizcaino. Perfect Attendance: Eva Alarcon, Adelin Arroyo, Ovid Carrasco, Ailyn Carrasco, Mathew Contreras, Esteban Garcia, Iker Garcia Mata, Anastacio Lanzaderas, Valeria Morreno, Ivan Muniz, Kendra Razo, Ian Rayna, Dyanela Rodriguez, Kayden Rodriguez, Auden Rodriguez Gomez, Jalil Rohana, Damina Sanchez, Sophia Tarango.

Fifth Grade

A Honor Roll: Nahum Carrasco Leyva, Kamila Larios, Diego Rangel.

A-B Honor Roll: Sebastian Brito, Iran Cabrera Aguilera, Aiden Hernandez, Angel Muela, Manolla Padilla,

Oriyah Pierre, Jaydon Reeves, Xzayliha Rodriguez, Aaron Segovia.

Perfect Attendance: Iran Cabrera Aguilar, Esteban Carrasco, Fermin Bailon, Emiliano Hernandez-Melendez,

Esteban Hernandez-Melendez, Eidy Hinojos, Malachi Holguin Williams, Isabel Juarez, Jocelin Mendoza-Carrasco, Ivan Moreno, Sofia Ortiz, Brianna Ramirez, Andres Leopoldo Rodriguez, Xzayliha Rodriguez, Fernanda Ronquillo Alonzo, Alexander Saenz, Valentina Sanchez, Alexis Serrano Pena, Dayana Sotelo Molinar, Anexx Urias, Yaretzi Zubia Ortega.