‘Un centro para todos’: Se abre la oficina de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — El viernes pasado, la Red Fronteriza por los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés) celebró el corte de cinta de su nueva oficina satélite en Presidio. La organización ha estado organizando eventos locales más pequeños desde mayo, más notablemente una mesa redonda y un evento emergente en solidaridad con las marchas que protestan por la Operación Lone Star, la infusión de fondos del gobernador Abbott para la aplicación de la ley en las comunidades fronterizas de Texas. Los lugareños asistieron al evento del viernes para celebrar el lugar permanente de BNHR en la comunidad.

BNHR, una organización con sede en El Paso, espera difundir su mensaje conectando a las comunidades fronterizas con recursos educativos a medida que la controversia sobre la política fronteriza estatal y nacional alcanza un punto álgido. “El BNHR está abriendo Centros de Derechos Humanos en la región fronteriza de Texas para desarrollar aún más la capacidad de la comunidad y el compromiso de la comunidad para abordar una violación sistémica de los derechos creada, principalmente, por estrategias fronterizas que no rinden cuentas e instituciones de aplicación de la ley de inmigración”, escribió el Director Ejecutivo Fernando García en un presione soltar.

Presidio no fue la única comunidad que celebró una nueva ubicación de divulgación de BNHR la semana pasada: Del Rio tuvo su propio corte de cinta el martes. La organización espera expandirse para emplear a los lugareños en ambas ciudades a tiempo completo y brindar a todos en la comunidad información que ayudará a protegerlos y empoderarlos a medida que cambien las mareas políticas. Además de las operaciones diarias de sus oficinas locales, BNHR organiza acciones grandes y pequeñas, desde desfiles en las ciudades más grandes de las zonas fronterizas hasta la distribución de folletos sobre cómo defenderse en una parada de tráfico.

Lizette Rohana, que tiene raíces profundas en Presidio y Ojinaga, ayudó a traer BNHR a la ciudad después de años de servir a la comunidad regional a través del trabajo voluntario. “Tenemos amigos activistas en común”, explicó. “No quería dejar pasar esta oportunidad. Estamos tan aislados aquí que es importante no solo para Presidio sino para toda el área de Big Bend. Queremos convertirlo en un centro comunitario, un centro para todos”.

Rohana ha jugado un papel importante ayudando a BNHR a adaptar su mensaje para una audiencia local. Una diferencia importante que aconsejó de los mensajes de la gran ciudad de la organización fue tratar de trabajar con las fuerzas del orden, en lugar de protestar por su existencia: los empleados de Aduanas y Protección Fronteriza representan una parte importante de la población de la ciudad. “Queremos construir una red en la que podamos trabajar con las fuerzas del orden público, pero también que las personas sientan que pueden entrar y hacer preguntas”, dijo. “Queremos ser mediadores y cerrar esa brecha”.

El estudiante de último año de la preparatoria Presidio, Ramón Rodríguez, se unió a las festividades del viernes. Ha tenido mucha experiencia organizando a través de Project Homeleaf, un grupo dirigido por jóvenes dedicado a causas ambientales. “Decidí involucrarme porque la juventud también necesita estar representada aquí, tenemos algo que decir porque todos somos seres humanos”, dijo. “Cuando escuché por primera vez sobre el programa, pensé que no era un lujo, era una necesidad, especialmente en una ciudad fronteriza”.

Rodríguez explicó que sentía que las causas de inmigración y derechos humanos estaban interconectadas con el activismo ambiental. Su organización educa a la gente sobre el cambio climático y lucha contra él, en un mundo en el que los desastres climáticos desplazan cada vez más a las personas de sus hogares. “Cuando se trata de la salud y la seguridad de las personas, especialmente de los refugiados o de las personas que buscan un lugar a donde ir, el medio ambiente juega un papel importante”, dijo.

Presidio es una ciudad donde no es inusual que personas con múltiples estados migratorios (indocumentados, residentes permanentes, trabajadores invitados) vivan en la misma casa. Rodríguez ha visto eso en su propia familia y en las familias de sus amigos. “Les conté a mis abuelos sobre [BNHR] y me dijeron: ‘Imagínese si hubiéramos tenido eso cuando inmigramos, si supiéramos que estaríamos protegidos y que hay alguien detrás de nosotros’”, dijo.

Rodríguez espera que su participación ayude a iniciar conversaciones difíciles sobre temas como la política fronteriza y la discriminación racial entre los presidentes de su edad. “Como jóvenes, no podemos olvidar de dónde venimos”, dijo, y señaló que la mayoría de las generaciones mayores de su familia nacieron en México. “Al final del día, todos tenemos derechos humanos y realmente podemos hacer algo para mejorar las cosas para la próxima generación”.

Tanto Rodríguez como Rohana esperan con ansias su próxima gran acción: la primera delegación oficial de Presidio que asistirá al evento anual Hugs Not Walls en El Paso, donde las familias separadas por las políticas fronterizas pasan cinco minutos juntas en el río. Rohana está ayudando a traer a los organizadores de Voices from Both Sides, un evento similar realizado en Lajitas, a la manifestación de El Paso. “No estamos dejando a nadie fuera, estamos tratando de ver cómo podemos convertirlo en un evento más grande y más poderoso”, dijo.