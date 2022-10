‘The Dead Still Speak’: una sesión de preguntas y respuestas con el arqueólogo Tom Alex

By Sam Karas

TERLINGUA — A fines de septiembre, el ex arqueólogo del Parque Nacional Big Bend, Tom Alex, publicó su último libro The Dead Still Speak: a Terlingua Cemetery Inventory. Alex, autor de varios libros sobre el área de Big Bend, pasó los últimos años cartografiando y catalogando el cementerio con la esperanza de contar las historias de los habitantes de Terlingua perdidos hace mucho tiempo.

El trabajo de Alex se basa en Familias de Terlingua, un sitio web de genealogía exhaustivo iniciado por Antonio Franco y Louisa Madrid y alimentado por la investigación de Bob Wirt, un exminero de datos de la Administración de Seguridad Nacional que se interesó en la historia de Terlingua. El Big Bend Sentinel se sentó con Alex para hablar sobre la popular atracción turística Ghost Town y lo que nos puede decir sobre la vida y la muerte en el desierto.

¿Por qué sentiste que catalogar el cementerio era importante?

Siempre me ha interesado el cementerio y mucha gente me ha preguntado: “Bueno, ¿cuántas personas están enterradas allí?” Nadie lo sabía, así que pensé en ir a averiguarlo.

Mi investigación está realmente dirigida a las familias que estuvieron aquí, las familias hispanas. Lees muchas historias del Big Bend y están escritas por anglosajones y muy anglocéntricas. Muy pocos cubren a la gente hispana, a pesar de que ellos eran la columna vertebral de todo aquí.

¿Cómo elegiste un título para el libro?

La información sobre estas familias se encuentra en los registros de nacimiento y defunción; está en registros eclesiásticos, registros de matrimonio, registros de bautismo. Cuando comienzas a juntar todo eso, muestra que esta persona vino de tal y tal, trabajaba aquí, vivía allí. Muestra cómo se movían y qué estaba pasando en la comunidad.

Todos esos datos pintaron una imagen de cómo era la vida de estas familias hispanas justo después del cambio de siglo: la fecha más temprana que encontré es alrededor de 1910. La información que se reunió devolvió la vida a estas familias. A través de esos registros, los muertos todavía hablan.

¿Cómo empezaste en este proyecto?

Trabajando en el parque nacional, registré cementerios por todas partes y probé diferentes formas de mapear las tumbas. Para el cementerio de Terlingua, trabajé con Google Earth en lugar de usar GPS. Cada vez que tomaban la imagen del cementerio para Google Earth, el ángulo del sol proyectaba sombras para cada una de las tumbas: todos los monumentos son muy distintos.

Debido a que el cementerio es tan grande, tuve que dividirlo en cuatro secciones. Caminé por el cementerio y dibujé líneas en un mapa de papel, creando un inventario secuencial a medida que avanzaba por el cementerio. Mapeé eso en la imagen de Google Earth, así que ahora puedes descargar ese archivo y hacer clic en una de las tumbas, y aparecerá la información. Funciona muy bien.

Fuera del cementerio, hay un marcador histórico de Texas para Federico Villalba, el primer mexicoamericano en el condado en presentar un reclamo minero. ¿Quién más está enterrado en el cementerio que crees que merece un marcador especial?

Uno es Félix Valenzuela, que nació en Julimes, Chihuahua, en 1882. Era alguacil aquí abajo y trabajaba en la mina, era uno de los gerentes allá. Él estaba trabajando con el oficial una noche, esto fue durante la era de la Prohibición, y había algunos muchachos locales que transportaban licor de contrabando. El diputado detuvo a estos tipos. Llevaba su arma en el cinturón, y uno de los niños tomó el arma y disparó y mató a Félix. Hay un monumento aquí en el Pueblo Fantasma, pero lo han roto. He pensado en replicarlo y reemplazarlo.

Estuve leyendo en el sitio web sobre cómo el condado de Brewster no tiene registros de muertes por gripe española durante la pandemia de 1918, y no está claro si eso es por omisión. ¿Cuáles son algunas de las formas en que las personas habrían muerto comúnmente en ese entonces?

En la parte más antigua del cementerio, hay varias tumbas múltiples: básicamente tienes una gran plataforma con monumentos individuales. Creo que algunos de los que murieron todos al mismo tiempo pueden relacionarse con la gripe española, pero como no hay datos asociados, no lo sé.

Tampoco hay muertes registradas relacionadas con el envenenamiento por mercurio [Terlingua fue el sitio de varias minas de cinabrio, que se refina en mercurio]. No sé si sucedió o no, simplemente no se registró.

Hay un par relacionado con la seguridad general de las minas. Hubo algunos accidentes mineros, por caerse en un pozo de mina o colapsar un pozo. Había uno relacionado con una explosión de dinamita.

¿El turismo intenso en el Pueblo Fantasma ha tenido un impacto en el cementerio?

Uno de los mayores problemas que enfrenta el cementerio es que ha sido amado a muerte desde que el pueblo minero fue abandonado en los años 40. Hay muchas visitas, ya sea de Chili Cookoffs o Día de los Muertos o turismo en general. Hay muchas cruces y piezas de monumentos que los turistas han robado a lo largo de los años.

Creo que el problema es la falta de respeto. Algunos cazadores de reliquias apuntarán a viejos pueblos fantasmas como este, y arrancarán estas cosas y las usarán para el arte del jardín en su casa o irán al mercado de pulgas. Ese es uno de los grandes problemas aquí: ¿cuánto conocimiento e información se ha perdido?

¿Qué ha aprendido a través del proceso de indexación del cementerio?

Una de las cosas que realmente me llamó la atención es que debemos aprovechar la posibilidad de interactuar con los ancianos mientras esos ancianos todavía están con nosotros. Hay mucha gente enterrada aquí y nadie sabe por qué.

Necesitamos pasar tiempo con estos ancianos y, si son capaces de viajar, traerlos aquí. Una vez que la gente camina y habla sobre el lugar donde solían vivir, las luces se encienden. El recuerdo vuelve y las historias comienzan a fluir.

Esta entrevista ha sido editada por su extensión y claridad. Los otros libros de Alex, Around Terlingua y Big Bend National Park and Vicinity están disponibles en línea y en librerías en todo el condado de Brewster. The Dead Still Speak se puede comprar poniéndose en contacto con [email protected] Para obtener más información sobre su propia historia familiar o para contribuir con fotos e información, visite familiasdeterlingua.com.