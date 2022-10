La ciudad de Presidio aprueba los diseños arquitectónicos del cementerio Lipan Apache

By Sam Karas

PRESIDIO — Después de meses de deliberación, la Big Bend Conservation Alliance (BBCA) anunció la semana pasada que se habían finalizado los diseños arquitectónicos para el monumento en el cementerio Lipan Apache en Presidio. MASS Design Group, una empresa de fama mundial que se especializa en sitios conmemorativos, dio a conocer los planos, dirigidos por el arquitecto indígena Joseph Kunkel.

La historia del cementerio se remonta al siglo XVIII, cuando el gobierno colonial español obligó a los Lipan Apache a vivir en una reserva en lo que ahora es Presidio. Incluso cuando el dominio español se desvaneció y la presencia indígena en la región cambió, los Lipan Apache se quedaron, convirtiéndose en algunos de los primeros presidentes, si no el primero, en ocupar continuamente el sitio desde la era colonial hasta la actualidad.

Durante generaciones, el pequeño cementerio de Market Street fue atendido por descendientes de los enterrados, predominantemente de las familias Ornelas y Aguilar. A medida que se incorporó la ciudad, se abrieron caminos en el túmulo y se construyeron casas alrededor del sitio. Los lugareños preocupados lucharon continuamente contra la incursión del desarrollo urbano para proteger esta importante porción del pasado de Presidio.

El año pasado, la ciudad y el condado de Presidio votaron para traspasar la tierra bajo el cementerio a la tribu Lipan Apache de Texas, que tiene su sede en McAllen. El sitio fue designado como Monumento Estatal de Antigüedades, lo que otorga protecciones especiales a través de la Comisión Histórica de Texas. La BBCA trajo una procesión de topógrafos, arqueólogos y lugareños regionales con raíces en Lipan para ofrecer información sobre cómo proteger el sitio para las generaciones futuras.

Para Mayrah Udvardi, arquitecta sénior de MASS Design Group, el proyecto encajaba perfectamente con la organización. Gran parte de su trabajo en todo el mundo (el Memorial por la Paz y la Justicia en Montgomery, Alabama, por ejemplo) se centra en la memoria y la curación. “Vemos el diseño como una oportunidad real para guiar a las personas a través de un viaje de sanación, de una manera que garantice que el sitio permanezca protegido y honrado”, explicó.

El proyecto en Presidio no estuvo exento de desafíos especiales, pero los arquitectos llegaron a la ciudad dispuestos a escuchar y pensar creativamente. “Hablamos mucho de ‘innovar’ en nuestro campo”, explicó, refiriéndose al término típico que se usa para comenzar la construcción de un proyecto, uno que no funcionaría con la Comisión Histórica de Texas. “Esta fue una oportunidad realmente emocionante para pensar en cómo diseñar y construir elementos del sitio que no se hundan en el suelo”.

Además, el grupo recibió muchos comentarios de que los descendientes no querían aislar completamente el sitio de la calle. Eventualmente se decidieron por una construcción de muros de gaviones más fluidos y orgánicos, esencialmente canastas llenas de rocas, que protegen el sitio de la erosión, pero también invitan a los transeúntes a entrar e interactuar con el sitio de una manera respetuosa. “Tenía que ser más que un muro: pensar más allá del muro permite que haya un elemento de educación”, explicó Udvardi.

Esa educación eventualmente consistirá en un marcador histórico y materiales interpretativos para ayudar a los turistas y vecinos a involucrarse con el complejo pasado indígena del área. El arquitecto principal, Joseph Kunkel, sintió que era un paso importante para honrar un aspecto frecuentemente borrado de la historia de la región. “La misión es realmente inspirar a otros y reconocer esto como un lugar sagrado”, dijo. “Es una pequeña parte del proyecto más grande de reconocer las tierras indígenas”.

El lunes, la directora de la BBCA, Shelley Bernstein, hizo una presentación al Ayuntamiento de Presidio sobre el diseño propuesto. Aunque el diseño no afectará los servicios de la ciudad, el plan propuesto se sumergirá en los derechos de paso propiedad de la ciudad. Los equipos de construcción también necesitarán eventualmente los permisos adecuados y designar áreas de preparación para los materiales; BBCA espera que la construcción comience en enero de 2023.

Después de un proceso de dos años para designar, inspeccionar y diseñar el sitio, el Concejo Municipal de Presidio aprobó por unanimidad los diseños y el acceso a terrenos propiedad de la ciudad. “Es algo en lo que hemos estado trabajando muy duro para conseguir”, dijo el concejal Arian Velázquez-Ornelas.