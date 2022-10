Cuestionario para candidatos a juez del condado de Presidio

By Sam Karas

Cinderela Guevara (derecha)

¿Qué hará para acelerar la construcción atrasada del puente Presidio Ojinaga?

La construcción atrasada se debe a un memorando de entendimiento entre la Secretaría de Infraestructura (SRE), el Federal Toll Roads and Bridges and Related Services, también conocido como CAPUFE, de los Estados Unidos Mexicanos y el estado de Texas (Gobernador/Departamento de Texas de Transportación). En este momento, TXDot está a la espera de recibir noticias de los funcionarios de México para finalizar el acuerdo y obtener el respaldo de las partes involucradas. Este acuerdo es requerido por el estado de acuerdo con la Sec. 792.006 del Código de Gobierno de Texas. Una vez que se finalice el acuerdo, TxDot predice que puede completar el proyecto en unos tres meses. Me he comunicado repetidamente con la oficina de nuestro Senador para obtener ayuda para obtener actualizaciones, y el Senador Blanco ha sido más que útil. Continuaré comunicándome si es necesario. La última actualización que recibí de TxDot fue el 13/10/22, informándome a mí y a otro comisionado que se esperaba que el acuerdo se firmara a más tardar el 21/10/22. En ese momento, solicité que un representante de TxDot estuviera presente en nuestra próxima reunión de la corte del comisionado (26-10-22) para una actualización oficial. Si durante la actualización se le informa a la corte de comisionados que no se ha firmado, entonces estoy dispuesto a viajar a México para hacer la solicitud en persona en nombre de todos los residentes del condado de Presidio.

¿Apoya el acceso a los servicios de aborto a través de telesalud u otras vías en el condado de Presidio?

Estoy a favor de todos los servicios de telesalud utilizados en la práctica de salvar vidas humanas.

¿Cómo apoyará la expansión de la infraestructura de agua para todos en el condado?

Actualmente, el Condado de Presidio, junto con la Ciudad de Presidio, la Ciudad de Marfa y el Distrito de Conservación de Aguas Subterráneas del Condado de Presidio han estado trabajando con un redactor de subvenciones con experiencia y han presentado una lista de 23 proyectos a la Junta de Desarrollo del Agua de Texas para consideración para obtener una subvención de $5 millones de la inversión individual más grande en agua limpia que el gobierno federal jamás haya realizado. Más de $50 mil millones van a la Agencia de Protección Ambiental para fortalecer los sistemas de agua potable y alcantarillado de la nación. Las iniciativas de financiación se centran en las comunidades “desfavorecidas” y de “bajos ingresos”. Los proyectos enumerados incluyen: extensión de los servicios de agua y alcantarillado a Las Pampas, al Aeropuerto de Marfa; mejoras de agua potable/aguas residuales para Candelaria, Ruidosa, Redford y Shafter; servicios de agua potable/aguas residuales al área residencial de Antelope Hills, a la sección de East Heights a Marfa, Fort D.A. Sección Russell de Marfa, otras áreas desatendidas de Marfa; reemplazo del pozo municipal #8 de Presidio; rehabilitación de tubería pública de un millón de galones Ciudad de Presidio; otras áreas desatendidas de Presidio, rehabilitación y monitoreo del Área Natural del Estado de Chinati; Pozo Municipal #5 de Marfa, pozo municipal dentro de Marfa, retirar el equipo de monitoreo defectuoso que está atascado en el pozo e instalar equipo de monitoreo nuevo; perforar pozos de monitoreo en sitios de interés identificados en todo el condado e instalar nuevos equipos de monitoreo; modelo geológico 3D y marco de gestión de acuíferos para los bolsones del oeste de Texas y el acuífero ígneo del condado de Presidio; instalar infraestructura de captación de agua de lluvia en hogares y negocios en todo el condado; programa de reemplazo de accesorios residenciales de bajo consumo de agua; almacenamiento y recuperación de acuíferos; proyecto de restauración y humedales La Junta De Los Ríos; sistemas naturales a lo largo del Río Grande; programa de sistema de monitoreo de tanques de almacenamiento de agua para ganaderos y terratenientes; renovaciones de tanques de agua y estudio de mejora; programa para reemplazar bombas obsoletas en pozos existentes con bombas solares a cambio de permiso para monitorear pozos; y un programa de plantación de árboles.

Todos estos proyectos están representados por un vecino de las diferentes comunidades y conforman lo que se denomina el “Comité Directivo”. Estoy muy orgulloso de este comité porque están fuertemente comprometidos con los objetivos actuales y ven el panorama general.

¿Qué medidas tomará para mejorar la atención médica de las personas en el condado de Presidio?

El cuidado de la salud es definitivamente un motor económico en las comunidades pequeñas. En la actualidad, el condado de Presidio ha prometido $279,000 en fondos equivalentes para apoyar una solicitud de subvención del Tracto Dos del USDA para aumentar y mantener el acceso a la atención médica en Presidio, Texas. Con esta subvención, se ofrecerán servicios de paramedicina fuera del horario de atención y los fines de semana para aquellos que necesitan acceso a la atención médica sin un viaje de ida y vuelta de 144 millas al hospital en Alpine. El condado de Presidio se asoció con el distrito hospitalario regional de Big Bend y el condado de Brewster para obtener la subvención de atención médica de emergencia del USDA. Esta subvención, junto con los fondos de la subvención de $1.7 millones del Congresista Tony Gonzales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas para los Servicios de Atención Médica del Condado de Presidio, debería contribuir en gran medida a ayudar a nuestra población rural.

Unty ha otorgado a Marfa EMS y Presidio EMS $50,000 de American Relief Planning Funds para ayudar en la compra de nuevas ambulancias. El condado de Presidio también está en proceso de recibir y donar una ambulancia gratuita, ligeramente usada, al EMS de la ciudad de Presidio. Esta donación de ambulancia fue realizada por el condado de Winkler y asegurada a través del comisionado Knight.

¿Cómo pueden los residentes y líderes del condado de Presidio trabajar juntos a través de la división del partido?

Nunca he experimentado una división partidaria. Solo he experimentado ciudadanos reflexivos, líderes dedicados y empleados que están ansiosos por trabajar para mejorar esta comunidad. Todos hemos visto tiempos muy difíciles y confusos, pero debemos mantenernos en el buen camino y continuar enfrentando nuestros problemas de frente. Se lo debemos a aquellos que han trabajado duro para que lleguemos a este punto. No los decepcionemos. Sigamos mejorando el condado de Presidio para nuestros hijos y nietos. Cada uno de nosotros es un regalo para los demás, y todos estamos conectados con propósito y conectividad.

¿Cómo representará a nuestra área en los medios de comunicación ya nivel estatal y federal?

Ese es un papel que me tomo muy en serio. Ya sea a nivel estatal, federal, judicial o administrativo, tengo una comprensión clara de cómo funciona el gobierno y qué nos exige la ley. Siempre pondré las necesidades de los electores en primer lugar.

José Portillo (D)

¿Qué hará para acelerar la construcción atrasada del puente Presidio-Ojinaga?

Recientemente, el juez Guevara declaró que la Autoridad Portuaria Internacional de Presidio (PIPA), que era, entre otras cosas, el mecanismo para ejecutar la interferencia y garantizar su finalización al mismo tiempo que TXDOT, había seguido su curso y los fondos del condado que se habían proporcionado a ese se detuvo el esfuerzo. La expansión de dos a cuatro carriles del puente de pasajeros y la finalización del ferrocarril es el proyecto más importante que se está realizando actualmente para la salud económica del condado de Presidio. Tenemos la desafortunada designación de ser el condado más pobre actualmente en Texas, y eso es inaceptable. Piedras Negras y Eagle Pass generaron el año pasado más de $33 mil millones en comercio con su puerto de entrada, y El Paso y Juárez generaron $66 mil millones en comercio. ¿Cómo puede afirmar que “ha seguido su curso” cuando apenas está comenzando? Todavía estamos atados a un carril después de 39 meses de lo que se esperaba que fuera un proyecto de 13 meses. Viajo a Ojinaga semanalmente y le aseguro que cualquiera que haya estado atrapado en el tráfico durante horas tratando de entrar o regresar no estaría de acuerdo en que “ha seguido su curso”. Este puerto debe ser una prioridad y debemos trabajar diligentemente y enfatizar su importancia para nuestros socios federales y estatales no solo para el condado de Presidio, sino también para el estado de Texas y más allá.

¿Apoya el acceso a los servicios de aborto a través de telesalud u otras vías en el condado de Presidio?

Probablemente el tema más polémico y divisivo que enfrenta nuestro país hoy en día es el aborto y la anulación de Roe v. Wade. Cada uno de los elementos extremos de los partidos ha adoptado puntos de vista tan a la derecha o tan a la izquierda que, en el mejor de los casos, es mordaz. Como hombre temeroso de Dios, espero que cada bebé concebido tenga la oportunidad de nacer y vivir la vida a la que está destinado. Esto es un milagro. Pero soy hombre y entiendo que es responsabilidad de una mujer. También me doy cuenta de que los médicos son una gran parte de la ecuación, y se debe tener en cuenta la salud mental y física de la madre. Es una responsabilidad que no me gustaría tener que hacer. Dicho esto, apoyaría todos los lugares, incluida la telesalud para consultar y ayudar a las personas a ver toda la información que tienen ante ellos para tomar esa decisión que les cambiará la vida.

¿Cómo apoyará la expansión de la infraestructura de agua para todos en el condado?

Es imperativo que el Condado de Presidio tome un papel más activo en lo que respecta al agua. Es el recurso más preciado que tenemos en el desierto y, lamentablemente, se ha pasado por alto. Lo he visto recientemente en Shafter y no hace mucho en Candelaria. Hay tantas oportunidades de subvenciones que deberíamos aprovechar con la Junta de Desarrollo del Agua de Texas, el Banco de Desarrollo de América del Norte (NAD) y el USDA. A diferencia de la Ciudad de Marfa y la Ciudad de Presidio, que han desarrollado un Plan Maestro para ayudar a planificar su agua, entre otras cosas, el Condado de Presidio no lo ha hecho. Debe haber un plan exigente y temporal para asegurarse de que el agua siga fluyendo, pero un Plan Maestro para decidir cómo finalmente llegaremos allí.

¿Qué medidas tomará para mejorar la atención médica de las personas en el condado de Presidio?

La atención médica es una prioridad, y COVID realmente mostró cuán desesperados estamos. Viajes largos e irreales en ambulancia sin capacidades de atención de urgencia. Necesitamos tener discusiones largas y duras con el Distrito del Hospital Regional de Big Bend. Es una entidad tributaria en el condado de Presidio que recibe una gran parte de los impuestos que se recaudan cada año. Necesitamos saber cómo están gastando esos fondos y cómo está la situación. Creo que, como mínimo, deberíamos discutir la creación de un Distrito de Servicios de Emergencia junto con la Ciudad de Marfa y Presidio para integrar las capacidades de atención de urgencia con nuestros servicios de EMS con un proveedor de telemedicina asociado y enfermeras y profesionales en el personal.

¿Cómo pueden los residentes y líderes del condado de Presidio trabajar juntos a través de la división del partido?

Nunca he visto a nuestro país tan dividido. No importa qué partido en ese momento esté a cargo cuando llegan al poder, inmediatamente destruyen lo que el otro partido ha implementado, aunque algo de lo que se implementó fue bueno. Es triste y frustrante. ¡No podemos seguir así! Debe cambiar, y comenzará con funcionarios electos que puedan trabajar a través de los pasillos. Debemos reconocer que actualmente el condado de Presidio tiene un representante estatal demócrata y un senador estatal. Nuestro gobernador es republicano, junto con nuestros actuales congresistas y senadores estadounidenses. Todos ellos son el mecanismo para hacer las cosas a nivel estatal y nacional y debemos estar dispuestos a trabajar con ellos.

¿Cómo representará a nuestra área en los medios de comunicación ya nivel estatal y federal?

Creo que esto es una fortaleza para mí. Argumenté con éxito proyectos importantes para la ciudad de Presidio cuando era administrador. La verdad es que muchas entidades de subvenciones a nivel estatal y nacional realmente quieren ayudar a sus comunidades y electores. Preguntan el motivo, quieren datos y quieren saber que las intenciones son buenas y dan como resultado el éxito. El condado de Presidio es tan diverso y tiene tanto potencial, y estoy preparado para gritarlo a los cuatro vientos para que todos lo sepan.