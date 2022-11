November 3 Letters to the Editor: Presidio International

By Big Bend Sentinel

I would like to acknowledge the children and their parents for participating in this year’s Halloween Costume Contest at the Presidio Public Library. Our costume judges: Consul Jose Luis DiazMiron and his wife Margarita DiazMiron; Raquel Williamson with the Consulate office in Presidio; and Ms.Glorissel Muniz, City of Presidio finance director, for taking time of their busy schedule to volunteer and judge the costumes for our program. Mr. Andy Mendoza, Presidio Elementary School principal, for making the announcement about our event at the school.

Donations for the Halloween Costume Contest were made by: Mr. Rigo Cruz, store manager Porter’s Marfa, Texas; and Mr. Antonio Rodriguez, Presidio attorney. I donated the Subway gift cards for the kids’ meals for the contest winners. Volunteers that assisted with our refreshments and treat bags and also decorating the outside of the building: Ms. Haydee Hernandez, Mr. Antonio Serrano, Mr. Noe Holguin; and students Clarisa Villagran, NHS student, and Victoria Corrales; and Ramon Rodriguez, for sending the students to assist me with the program. Our City of Presidio police officers for assisting in directing traffic at our event and making sure the children were safe as the event was held outdoors: Mr. Damian Hernandez and Mr. Jose Lara. Thanks to all for making this year’s children’s costume contest a great success.

Sincerely,

Carmen Elguezabal, Library Director

Presidio Public Library

____

Carta al editor:

Me gustaría reconocer a los niños y sus padres por participar en el Concurso de Disfraces de Halloween de este año en la Biblioteca Pública de Presidio. Nuestros jueces de vestuario: Cónsul José Luis DiazMiron y su esposa Margarita DiazMiron; Raquel Williamson de la oficina del Consulado en Presidio; y la Sra. Glorissel Muniz, directora de finanzas de la Ciudad de Presidio, por tomarse el tiempo de su apretada agenda para ser voluntaria y juzgar los disfraces de nuestro programa. Sr. Andy Mendoza, director de la Escuela Primaria Presidio, por hacer el anuncio sobre nuestro evento en la escuela.

Las donaciones para el concurso de disfraces de Halloween fueron realizadas por: el Sr. Rigo Cruz, gerente de la tienda Porter’s Marfa, Texas; y el Sr. Antonio Rodríguez, abogado de Presidio. Doné las tarjetas de regalo de Subway para las comidas de los niños para los ganadores del concurso. Voluntarios que ayudaron con nuestros refrescos y bolsas de golosinas y también decoraron el exterior del edificio: Sra. Haydee Hernandez, Sr. Antonio Serrano, Sr. Noe Holguin; y los estudiantes Clarisa Villagran, estudiante de NHS, y Victoria Corrales; ya Ramón Rodríguez, por enviar a los estudiantes para ayudarme con el programa. Nuestros oficiales de policía de la ciudad de Presidio por ayudar a dirigir el tráfico en nuestro evento y asegurarse de que los niños estuvieran seguros ya que el evento se llevó a cabo al aire libre: Sr. Damian Hernandez y Sr. Jose Lara. Gracias a todos por hacer del concurso de disfraces infantil de este año un gran éxito.

Sinceramente,

Carmen Elguezabal, Directora de la Biblioteca

Biblioteca Pública de Presidio