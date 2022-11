Presidio ISD organiza un taller de concientización sobre el fentanilo para padres

By Sam Karas

PRESIDIO — El miércoles pasado, el jefe de policía de Presidio ISD, Joel Nuñez, hizo una presentación sobre el fentanilo a una pequeña multitud de padres en el Blue Devil Gym. El fentanilo es un opioide sintético que, según advierten los CDC, puede ser 50 veces más fuerte que la heroína. Su presentación brindó a los padres datos básicos sobre la droga y su distribución, así como también cómo detectar posibles sobredosis de fentanilo.

El programa informativo fue parte de la Semana del Listón Rojo, una campaña nacional anual de concientización sobre las drogas. La tradición comenzó como una forma de honrar al agente de la Administración para el Control de Drogas (DEA) Enrique “Kiki” Camarena, quien fue torturado y asesinado después de trabajar encubierto para exponer las redes de drogas ilegales en México.

En estos días, la Semana del Listón Rojo es un asunto más alegre. A los estudiantes de Presidio ISD se les dio un disfraz diferente cada día, desde vestirse como ellos mismos en el futuro hasta explorar las tendencias de la moda del pasado. La semana culminó con un desfile por la calle O’Reilly y una fogata en la escuela secundaria para “encender” la lucha contra las drogas.

La presentación del miércoles fue el único evento de la Semana del Listón Rojo dirigido específicamente a los padres. Si bien Núñez planeaba organizar charlas informativas en las escuelas sobre el abuso y la sobredosis de opioides, quería dirigirse primero a los padres. “Los niños van a ser niños”, dijo. “Se necesita la ayuda de nuestros padres y familias”.

El fentanilo se patentó en la década de 1950, pero se ha convertido en un tema candente en los últimos años. La preocupación sobre el fentanilo hoy en día no se trata de su uso en entornos médicos: son imitaciones sintetizadas en laboratorio que se han encontrado mezcladas con drogas callejeras, causando una ola de sobredosis en todo el país. Las sobredosis de opioides sintéticos han aumentado constantemente en Texas durante los últimos años.

Nuñez enfatizó a los padres que el fentanilo aún no había llegado a Presidio, hasta donde sabían las fuerzas del orden público, pero que le preocupaba que estuviera en camino. A principios de octubre, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de El Paso incautó casi 17 libras de fentanilo en una sola redada. “No hemos tenido ningún caso aquí, pero está muy cerca”, dijo. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”.

Una forma de fentanilo de la que Nuñez advirtió a los padres fue el fentanilo arco iris, una versión de colores brillantes de la droga en forma de píldora que la DEA calificó como una “tendencia emergente alarmante” en un comunicado de prensa de agosto. “Rainbow fentanyl es un esfuerzo deliberado de los traficantes de drogas para generar adicción entre los niños y adultos jóvenes”, escribió la administradora de la DEA, Anne Milgram.

Ese lanzamiento de la DEA prendió como un reguero de pólvora en la televisión y la radio antes de Halloween, lo que convirtió al fentanilo arcoíris, en palabras de un informe de NPR, en “el último coco de Halloween”. Todos los años circulan rumores de que los padres deberían estar atentos a las golosinas con drogas en los cubos de dulces de sus hijos, a pesar de que no hay estadísticas o estudios de casos que respalden esos temores.

Ha habido algunos informes de fentanilo escondido en empaques de dulces para su transporte: el 19 de octubre, el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles emitió un comunicado después de incautar 12,000 pastillas de fentanilo disfrazadas como paquetes de SweeTarts, Nerds y otros tipos populares de dulces.

A Núñez le preocupaba que los cárteles mexicanos responsables del movimiento de drogas a través de la región pudieran adoptar el mismo enfoque, y el tráfico descuidado podría resultar fatal. Pidió a los padres que imaginaran varios escenarios: ¿qué pasaría si uno de los paquetes de dulces falsos se cayera de un envío en un camión? “No sabemos si estaba destinado a niños, pero de cualquier manera es muy peligroso”, dijo.

Es mucho más probable que los niños se encuentren con el fentanilo arcoíris en la casa de un amigo o familiar que lucha contra la adicción, finalmente admitió Núñez. Si se dejan desatendidas, las píldoras de colores brillantes pueden atraer a los jóvenes. “Es muy posible que un niño tome uno por accidente”, dijo.

Una madre preocupada preguntó si las pastillas realmente sabían a caramelo. “No”, respondió Núñez. “Saben a drogas”.

En cualquier forma, la droga puede resultar fatal en dosis tan pequeñas como el equivalente a 15 granos de sal. Los síntomas de una sobredosis de fentanilo incluyen somnolencia, problemas respiratorios, pupilas pequeñas o contraídas, asfixia, náuseas, confusión, piel húmeda, labios o uñas descoloridos y pérdida del conocimiento. “Puede volverse fatal con bastante rapidez”, explicó Nuñez.

Todos los oficiales de policía de Presidio ISD llevan Narcan, o naloxona, en caso de sospecha de sobredosis. Narcan viene en formas inyectables e inhalables, y se usa comúnmente para ayudar a restaurar la respiración en personas que han tomado una sobredosis de opioides.

El jefe del Departamento de Policía de Presidio, Margarito Hernández, dijo que sus oficiales aún no llevaban Narcan, pero habían pedido algunos y estaban esperando el entrenamiento necesario. Estuvo de acuerdo con Núñez en que el fentanilo aún no se había convertido en un problema local. “Todavía no hemos tenido que lidiar con el fentanilo, pero es realmente aterrador cuando lees sobre la droga”, dijo.

Para Hernández, reducir la propagación de drogas ilegales en la frontera es algo personal. Durante su infancia, vio cómo su ciudad natal de Redford se desmoronaba a medida que más y más lugareños se involucraban en el tráfico de drogas. “Crecí aquí y fui a la escuela secundaria en Presidio; en un momento u otro, estuviste expuesto a las drogas”, dijo.

Esta Semana del Listón Rojo, Hernández hizo una aparición en las escuelas locales para educar a los niños sobre los peligros del consumo de drogas. Hizo hincapié en que la prevención se reduce al individuo: no importa dónde o cómo creció un individuo, elegir usar o traficar drogas es una elección personal. “Les dije que era su elección y su decisión: no intenten ser como los demás. [Las drogas] afectan a todos”, dijo.

Su mayor consejo para los padres fue que asumieran un papel activo al hablar con sus hijos sobre las drogas y la adicción. También instó a vigilar de cerca dónde y con quién pasan el tiempo sus hijos. “A veces no piensas en eso, piensas, ‘Oh, es solo una niña’. Pero no sabes quiénes son los padres, quiénes son los hermanos. Eso puede ser una gran bandera roja”.