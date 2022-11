Resultados de las elecciones de mitad de período de 2022: el condado de Presidio se mantiene azul, elige al primer juez del condado de Presidio

By Sam Karas

CONDADO DE PRESIDIO — El día de las elecciones, los votantes del condado de Presidio acudieron a emitir su voto en un puñado de contiendas locales disputadas que habían indicado una división partidaria más profunda en el confiable condado azul. La participación electoral finalmente arrojó una lista de ganadores demócratas, que obtuvieron sus victorias por márgenes significativos.

La elección más disputada del condado resultó en una reorganización en los salones de poder locales: en la carrera por el cargo de juez del condado, la titular de dos mandatos, Cinderela Guevara, fue destituida por el ex administrador de la ciudad de Presidio, José Portillo Jr., después de cambiar su afiliación partidaria de demócrata a republicano. Portillo obtuvo el 66,88% de los votos con 1.228 votos en total; Guevara, que ocupaba el cargo desde 2014, obtuvo 608 votos.

El cambio de Guevara, que le dijo a The Big Bend Sentinel fue provocado por su postura antiaborto de línea dura, había sido un riesgo reconocido en un condado que consistentemente coloca a los demócratas en cargos locales. Guevara le dijo a The Sentinel que cuando hizo el cambio, no creía que ganaría en noviembre; esa certeza cambió en los meses previos a las elecciones cuando el impulso para los candidatos republicanos locales ganó fuerza en medio del apoyo del comité de acción política Project Red Texas.

El PAC, con la misión declarada de hacer que los republicanos fueran elegidos para cargos locales en “condados objetivo” como Presidio, contribuyó con letreros de jardín para los tres candidatos republicanos que se postulan en

el condado; el valor combinado de las pancartas entregadas a la campaña de Guevara ascendió a $1,361. El cambio también llamó la atención de los Demócratas de Presidio, que difundieron anuncios de ataque que destacaban la nueva afiliación partidaria de Guevara.

A pesar de la pérdida, Guevara está agradecida por todo lo que ha aprendido como servidora pública en el condado de Presidio. “Las palabras no pueden expresar lo agradecida que estoy con Dios, me siento muy bendecida”, dijo el miércoles. “Ha sido una experiencia maravillosa y un gran honor, y voy a extrañar a todas las personas que he podido conocer y trabajar con quienes se preocupan por el condado”.

Guevara sirvió en el juzgado por un total de 32 años: 24 años como juez de paz y luego ocho años como juez del condado. Ella cuenta los avances en los sistemas de respuesta de emergencia del condado, la implementación de un sistema 911 inverso de última generación y refugios designados, como algunos de sus logros más orgullosos. “Ha sido un privilegio servir a la gente durante tanto tiempo”, dijo.

Guevara planea quedarse en su ciudad natal de Marfa después de que finalice su mandato en enero. Todavía no está segura de qué hará exactamente en el trabajo, pero sabe una cosa con certeza: apreciará poder pasar más tiempo con su familia. “Estoy feliz de haber asumido ya un nuevo título”, dijo. “Es ‘abuela'”.

En Presidio, un Portillo triunfante asistió a una pequeña reunión de la noche electoral en la casa de un amigo, donde el menudo y el tequila marcaron un ambiente festivo cuando se anunciaron los resultados finales. Portillo leyó en voz alta la tabulación del secretario del condado: Portillo 1228, Guevara 608. “Me siento honrado, estoy emocionado, siento que estoy en una nube”, dijo Portillo.

Portillo es el primer presidente nativo en ser elegido juez del condado, un hecho que no pasó desapercibido para ninguno de los asistentes. “Es algo que no doy por sentado”, dijo. “La verdad es que no vamos a hacer de este un mejor condado a menos que todos trabajemos juntos. Creo que las personas que me conocen saben que, en todo caso, soy justo, soy deliberado”.

El exconcejal de la ciudad Billy Hernandez, quien asistió a las festividades el martes por la noche, estaba extasiado. “Ya es hora de que elijamos a un juez del condado de Presidio”, dijo, señalando que Presidio es el hogar de aproximadamente el doble de la población de Marfa. “No solo hicimos historia, la reescribimos”.

A pesar del entusiasmo local, poco menos de la mitad de los votos emitidos a favor de Portillo se emitieron en Marfa: los dos pueblos tuvieron aproximadamente la misma cantidad de votantes. “Aprecio mucho a todos los que votaron por mí. Y a los que no lo hicieron, por la razón que sea, espero ganármelos. Verán que mi puerta siempre estará abierta”, dijo Portillo.

Las carreras locales disputadas restantes también fueron fácilmente para los demócratas. En la carrera por el cargo de comisionado del condado, Precinto 4, el demócrata David Beebe obtuvo el 73,08 % de los votos con 570, frente a los 280 del opositor republicano Garey Willbanks. Beebe, cuando se le contactó para hacer comentarios, dijo que estaba entusiasmado con el próximo capítulo de su vida como público. sirviente en el condado de Presidio. “Estoy súper agradecido con todos los que me apoyaron, creo que la gente realmente está buscando algo diferente”, dijo. “Estoy decepcionado con las carreras estatales, pero a nivel local no se trata de políticas divisivas”.

Hay algunos problemas que Beebe quiere abordar cuando asuma el cargo en enero, pero su mayor proyecto como comisionado es mejorar las condiciones laborales de los empleados del condado. “Los empleados han mantenido a flote al condado durante mucho tiempo y creo que podemos hacerlo mejor por ellos”, dijo. “Quiero que el condado sea el mejor lugar para trabajar en el condado”.

La demócrata y tesorera del condado en ejercicio, Frances García, ganó contra el republicano David Chávez con el 60,90% de los votos, y el recuento final fue de 1.050 a 674. En un comunicado, Chávez felicitó a su oponente por su victoria. “Los votantes del condado de Presidio han hablado”, dijo Chávez. “Mi oponente capturó el voto ganador por un amplio margen. En consecuencia, deseo felicitarla por su victoria. Además, le deseo éxito en sus próximos cuatro años como tesorera del condado”.

El demócrata Margarito Hernández, jefe de policía de Presidio, no enfrentó oposición en la carrera por el comisionado del condado del Precinto 2, después de haber vencido a Abel “Billy” Hernández en las primarias. La jueza de paz del Precinto 1, demócrata Dina Jo Márquez, también se postuló sin oposición, al igual que la jueza de paz del Precinto 2, demócrata titular, Juanita Urias Bishop. La secretaria del condado de Presidio, Florcita Zubia, no tuvo oposición en su candidatura para continuar en el puesto.

El día de las elecciones en Marfa, mientras los votantes entraban en el edificio de la USO, los candidatos apostados cerca del lugar de votación se unieron a los ciudadanos que alentaron la participación electoral. Beebe estaba estacionado debajo de un árbol equipado con letreros, mientras su esposa y organizadora demócrata Hilary se acercaba a los votantes que aún no habían emitido sus votos.

Guevara estaba apostada al otro lado de la calle, sentada en una silla de jardín al sol junto a un cartel que anunciaba su campaña. Ella le dijo a The Sentinel que estaba asumiendo su actividad electoral de rutina de reunir a los no votantes y ofrecer llevarlos a las urnas antes del cierre. “He estado tocando puertas y tratando de revisar la lista y ver quién no ha votado, luego voy a ir a buscarlos y pedirles que vengan a votar”, dijo, y agregó que el la oferta de un viaje se mantendría independientemente de cómo planearan votar. “Votar es importante”, dijo. “No se trata solo de mí”.

El grupo de voluntarios Marfa Steps Up manejó una mesa cercana con donas y café gratis para los votantes. La idea era fomentar el voto y engendrar un espíritu de comunidad que trasciende la política, explicaron los voluntarios. Y al final de la cuadra, tuvo lugar una forma ligeramente diferente de activismo, cuando el violonchelista nominado a múltiples premios Grammy, Matt Haimovitz, que recientemente compró una casa en Marfa, tocó las suites para violonchelo de Bach desde la plataforma de su camioneta.

El concierto poco ortodoxo fue parte de la iniciativa Play for the Vote, que tiene como objetivo “amplificar la participación electoral a través del poder de la música”, según el sitio web del grupo. La iniciativa fue lanzada por el amigo y colega violonchelista de Hamovitz, Mike Block. “Pensó que sería bueno hacer que la experiencia de todos fuera más humana y humana”, explicó Haimovitz.

Haimovitz, quien dijo que era la primera vez que votaba en Texas, esperaba tocar dentro del lugar de votación, pero le dijeron que no se permitía música, por lo que se decidió por el escenario al aire libre. El setlist fue variado, incorporando obras antiguas y nuevas. “La música más universal que toco son las suites para violonchelo de Bach, que atraen a una amplia gama de personas”, dijo.

Pero también estaba utilizando la plataforma como una oportunidad para estrenar obras originales nacidas de un proyecto basado en Marfa: The Primavera Project es una serie de composiciones inspiradas en Primavera 2020, la respuesta de la artista Charline von Hayl, con sede en Marfa, al pintor del Renacimiento temprano Sandro Botticelli. Primavera. La compositora Chloe Sizmore escribió una pieza llamada “Six Graces” que Hainovitz interpretará para el proyecto.

Mientras tanto, Portillo pasó el día de las elecciones apostando por un lugar al otro lado de la calle del edificio del Anexo del Condado al comienzo de la votación anticipada, saludando a los transeúntes y respondiendo a las preguntas de los posibles electores. Él y sus seguidores mantuvieron una presencia constante allí durante semanas, hasta las 7 p.m. el día de las elecciones, cuando cerraron las urnas.

Al final de cada tarde, el solar baldío se convertía en un centro de actividad. Los lugareños se detuvieron y se bajaron de sus autos para mezclarse y compartir sus esperanzas y preocupaciones con Portillo: sobre la atención médica rural, las escuelas públicas, la construcción estancada en el puente, las tensiones en el juzgado. “Creo que sienten que no hay trabajo en equipo”, dijo Portillo sobre la política del condado la mañana de las elecciones. “Están buscando un nuevo comienzo”.

Resultados notables del estado y del distrito para el condado de Presidio

En la carrera por gobernador, el titular republicano Greg Abbott ganó la reelección, superando al demócrata Beto O’Rourke, quien realizó un mitin en Alpine durante la campaña electoral en septiembre. Pero los votantes del condado de Presidio favorecieron a O’Rourke, con el 66% de los que emitieron sus votos en la carrera optando por el candidato demócrata con un total de 1113 votos. Abbott recibió 561 votos en el condado; pocos votantes optaron por candidatos de terceros partidos.

Para el Distrito 23 del Representante de los Estados Unidos, el titular republicano Tony Gonzales ganó la reelección sobre el retador demócrata John Lira. Los votantes del condado de Presidio, sin embargo, votaron abrumadoramente por Lira. Con 1.025 votos totales, Lira obtuvo el 62% de los votos; Gonzales recibió 550 votos en el condado y 79 votantes emitieron sus votos por el candidato de un tercer partido, Frank Lopez Jr.

Para el Distrito 29 del Senador Estatal, el titular demócrata César Blanco derrotó al republicano Derek Zubeldia. En el condado de Presidio, Blanco fue favorecido por una victoria aplastante, ganando la friolera del 75% de los votos, con 1284 votos en total frente a los 418 de Zubeldia.

Para el Representante Estatal del Distrito 74, el titular demócrata Eddie Morales obtuvo la victoria contra la republicana Katherine Parker de Alpine. En el condado de Presidio, 1280 votantes votaron por Morales mientras que 459 votaron por Parker, lo que significa que Morales obtuvo el 74 % de los votos del condado de Presidio.

Carreras disputadas en los condados de Brewster y Jeff Davis

En el condado de Brewster, el republicano Greg Henington ganó con el 60,67 % de los votos frente al demócrata Oscar Cobos con el 39,33 % de los votos. El titular Eleazar Cano decidió no buscar la reelección este año.

Para el Precinto 2 del comisionado del condado, que cubre Terlingua al norte de FM 170, la titular Sara Colando ganó contra el retador republicano Mark Chiles por solo 14 votos. Los dos candidatos obtuvieron el 50,62% y el 49,38% de los votos, respectivamente.

Para el Juez de Paz del Precinto 2, el republicano Paul Rashott obtuvo el 53,65% de los votos contra el demócrata Tim Relleva, quien obtuvo el 46,35% de los votos. El titular Jim Burr decidió no buscar la reelección y se jubilará a fin de año.

En el condado de Jeff Davis, el escaño del Precinto 2 de la Corte de Comisionados fue para el republicano Roy Hurley, quien ganó por 10 votos contra el retador demócrata Todd Jagger. Los dos candidatos obtuvieron 115 y 105 votos, respectivamente.

En el Precinto 4, el republicano Royce Laskoskie ganó por 5 votos contra el actual demócrata Albert Miller. Los dos candidatos obtuvieron 144 y 139 votos, respectivamente.