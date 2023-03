Perfil de la junta escolar de Presidio: Steven “Nicky” Alvarez

By Big Bend Sentinel

PRESIDIO — El 9 de marzo, Presidio ISD anunció una lista de candidatos que se postularán para la junta escolar en las próximas elecciones. Los mandatos de los miembros actuales de la junta, Yvonne Spencer, Ethel Barriga, Hugo Ramos y Fidel Baeza, vencen en mayo; la junta realizará una elección conjunta con la Ciudad de Presidio en las próximas elecciones generales.

Cada semana, The Presidio International publicará un perfil de candidato antes de la votación anticipada, que comienza el 24 de abril. Los candidatos a la junta son Brenda Witty, Jaime Sanchez, Steve “Nicky” Alvarez, Jeremy Velasquez, Carlos Reyna, Jessica Acevedo Nunez, Perla Natividad y Marco Luján. Ninguno de los consejeros salientes ha optado por presentarse a la reelección.

STEVEN “NICKY” ÁLVAREZ

Steven “Nicky” Alvarez es un nativo de Presidio y ex educador de PISD que actualmente sirve a la comunidad como miembro del consejo de la ciudad y miembro de la Oficina de Convenciones y Visitantes.

1) ¿Qué experiencia traes a la mesa?

Soy de Presidio y soy un orgulloso graduado de Presidio High School (PHS). Fui criado por una madre soltera y soy el único de cinco hermanos que fue a la universidad. Asistí a la Universidad de Texas en Austin (UT), donde obtuve una licenciatura en psicología y una maestría en educación. Tengo más de 20 años de experiencia laboral en educación superior trabajando para UT, mi alma mater. Regresé a Presidio en 2018 para cuidar a mi madre y estar cerca de mi familia. Antes de regresar, trabajé en Washington, D.C. durante cinco años para el Sistema de la Universidad de Texas. Más recientemente, trabajé en PHS como coordinadora de preparación universitaria y profesional a cargo del programa Early College High School (crédito dual). Dada mi experiencia laboral, tengo una sólida comprensión de nuestro sistema educativo desde el jardín de infantes hasta la escuela de posgrado y más allá. Como estudiante universitario de primera generación, sé el impacto que la educación puede tener en la vida de los estudiantes. Relacionado con mi experiencia laboral está mi historial de ser siempre un firme defensor de los estudiantes. Finalmente, creo firmemente en retribuir a la comunidad. Actualmente sirvo como miembro de la Oficina de Convenciones y Visitantes de Presidio y también soy concejal de la Ciudad de Presidio.

2) ¿Cuáles son algunos problemas que espera abordar durante su mandato?

Hay varias cuestiones que espero abordar durante mi mandato, en colaboración con los demás miembros de la junta. Primero, quiero asegurarme de que nuestros estudiantes reciban una educación de primer nivel para prepararlos para el futuro, ya sea para la universidad y/o para la fuerza laboral. Es muy importante que les proporcionemos una educación sólida y los conocimientos para tener éxito en la vida, independientemente del camino que elijan. En segundo lugar, creo que es fundamental que más padres se involucren en la educación de sus hijos. Necesitamos seguir acercándonos a ellos, pero lo más importante es hacerlos sentir bienvenidos en los tres campus, así como en el edificio administrativo. Finalmente, necesitamos hacer un mejor trabajo de reclutamiento y retención de personal y maestros en PISD. Dada nuestra ubicación como distrito rural, es fundamental que hagamos de esto una prioridad. Necesitamos compensar/recompensar al personal y a los maestros por su arduo trabajo y brindarles un entorno enriquecedor y de apoyo donde se sientan valorados y apreciados. El distrito necesita cambiar su mensaje de “si no eres feliz, hay una puerta” a uno más positivo. El personal y los maestros necesitan saber que se aprecia su compromiso y dedicación y que el distrito quiere que continúen siendo parte del equipo de PISD.

3) ¿Cuáles son algunas de las grandes cosas de Presidio ISD que le gustaría celebrar o preservar durante su mandato?

En comparación con los distritos más prósperos, PISD carece de muchos recursos. Sin embargo, los graduados de Presidio High School aún pueden tener éxito y prosperar en la vida debido a su perseverancia o “ganas”, como me gusta llamarlo. Como resultado, la Escuela Secundaria Presidio ha producido muchos exalumnos/líderes exitosos. PISD también hace un buen trabajo apoyando a los estudiantes, especialmente a los atletas. Un ejemplo es cuando las diferentes agencias de aplicación de la ley y la comunidad despiden o dan la bienvenida a los estudiantes. Finalmente, si bien esto no es algo que hace el distrito per se, sino más bien las personas que trabajan para el distrito, me encanta cómo siempre se unen para apoyar a cualquiera que lo necesite.