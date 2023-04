Perfil del candidato a la Junta Escolar de Presidio ISD: Brenda Witty

By Sam Karas

PRESIDIO — El 9 de marzo, Presidio ISD anunció una lista de candidatos que se postularán para la junta escolar en las próximas elecciones. Los mandatos de los miembros actuales de la junta, Yvonne Spencer, Ethel Barriga, Hugo Ramos y Fidel Baeza, vencen en mayo; la junta realizará una elección conjunta con la Ciudad de Presidio en las próximas elecciones generales.

Cada semana, The Presidio International publicará un perfil de candidato antes de la votación anticipada, que comienza el 24 de abril. Los candidatos a la junta son Brenda Witty, Jaime Sanchez, Steve “Nicky” Alvarez, Jeremy Velasquez, Carlos Reyna, Jessica Acevedo Nunez, Perla Natividad y Marco Luján. Ninguno de los consejeros salientes ha optado por presentarse a la reelección.

BRENDA WITTY

¿Qué experiencia traes a la mesa?

Comencé mi carrera en educación como ayudante de Amarillo ISD en septiembre de 1979. Continué haciendo eso hasta 1989 cuando decidí regresar a la escuela para convertirme en maestra. Me gradué de West Texas A&M con una licenciatura en ciencias de la educación en 1993 y enseñé en Amarillo ISD desde agosto de 1993 hasta mayo de 2000. Nos mudamos a Presidio en junio de 2000 para ayudar con el negocio familiar. Comencé a enseñar para Presidio ISD en el otoño de 2000. Enseñé tanto en LRFMS como en Presidio Elementary durante los siguientes años. Durante ese tiempo recibí mi maestría de la Universidad del Norte de Texas en 2005. En 2007, me convertí en administrador y codirector de PES durante los siguientes nueve años hasta mi jubilación en junio de 2016. Después de jubilarme, comencé a contratar con entidades educativas como supervisor de sus programas de certificación docente y continúa haciéndolo. Además de trabajar en nuestro negocio familiar, también soy presidente del Distrito de Conservación de Aguas Subterráneas del Condado de Presidio. Creo que mi educación y experiencia me permitirían ser un miembro eficaz de la junta de PISD.

¿Cuáles son algunos problemas que espera abordar durante su mandato?

Participación de los padres: suceden algunas cosas excelentes en cada uno de los campus con respecto a esto, pero creo que debemos hacer todo lo posible para involucrar a los padres. Las estadísticas demuestran que cuanto más involucrados están los padres, mayor es la tasa de asistencia y mejor les va a sus hijos en la escuela. Contratar maestros de calidad y retenerlos: con el clima actual en la educación, más del 40% de los maestros planean dejar el salón de clases dentro de los próximos cinco años. Tenemos que asegurarnos de que PISD sea un lugar en el que quieran trabajar. Es difícil cubrir las vacantes. Lo mejor que podemos hacer es mantener lo que tenemos. Consejeros escolares en cada campus: cada campus debe tener un consejero de tiempo completo para abordar las necesidades únicas de nuestros estudiantes.

¿Cuáles son algunas de las grandes cosas de Presidio que le gustaría celebrar o preservar durante su mandato?

Los estudiantes de PISD se han convertido en servidores públicos, médicos, abogados, dueños de negocios y una multitud de otros profesionales. Comenzó aquí, y tenemos que asegurarnos de que el distrito continúe brindando a los estudiantes de hoy la mejor educación posible para que puedan ser lo que quieran ser.

Presidio me dio muchas oportunidades para crecer. Quiero asegurarme de que el personal que tenemos también pueda crecer a su máximo potencial. Eso no es solo para los maestros. Debe incluir a todo nuestro personal. Todos siempre pueden ser mejores en lo que hacen.