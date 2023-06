Nuevo informe detalla las tendencias posteriores a la pandemia en el turismo al Parque Nacional Big Bend

By Sam Karas

PARQUE NACIONAL BIG BEND — Investigadores del Departamento de Agricultura y Ciencias de la Vida de Texas A&M publicaron recientemente un informe sobre las tendencias en el turismo en el Parque Nacional Big Bend. El artículo final compiló encuestas de visitantes del parque para dar seguimiento a informes similares publicados en 2013 y 2004, ayudando a los gobiernos locales y profesionales de la industria del turismo a comprender cómo ha cambiado el mercado en las últimas dos décadas.

Quizás lo más importante es que el informe muestra cómo han cambiado las tendencias a raíz de la pandemia de COVID-19. Durante los cierres generalizados en 2020, muchos estadounidenses salieron al aire libre, reservaron viajes a destinos pintorescos e invirtieron en casas rodantes, casas rodantes y equipo para actividades como escalar y esquiar en números récord.

El Parque Nacional Big Bend no fue la excepción: entre 2019 y 2021, las visitas aumentaron un 25 %. La economía regional ha experimentado dolores de crecimiento, navegando por problemas como la recaudación de impuestos en la industria de alquiler a corto plazo, aumentos en la valoración de la propiedad en toda la región y proporcionando salarios y viviendas adecuados para los profesionales de la industria de servicios.

Para crear su informe, el equipo de Texas A&M distribuyó encuestas a 848 visitantes en el sitio e intentó hacer un seguimiento de cada tema por correo electrónico, a lo que respondieron 255 personas. Luego, el equipo trazó patrones basados en información demográfica y detalles proporcionados sobre el viaje de cada persona.

Los investigadores descubrieron que la mayoría de los visitantes del Parque Nacional Big Bend son tejanos que condujeron hasta el parque desde dentro de los límites estatales. El segundo y tercer estado de origen distantes fueron Florida y California. Los principales encuestados internacionales de la encuesta procedían de Australia, Francia y México.

Uno de los cambios demográficos más significativos que identificaron los investigadores fue en la edad de las personas que deciden hacer un viaje al Big Bend. La cantidad de turistas Millennial (de 31 a 40 años) se duplicó entre 2012 y 2022. Las personas en la cúspide entre las generaciones Gen X y Boomer entre las edades de 51 y 60 se redujeron drásticamente; los visitantes mayores de 61 años mostraron un aumento gradual.

La encuesta describe el grupo de encuestados como “abrumadoramente blancos”, con la advertencia de que los resultados de este año fueron menos homogéneos étnicamente que en años anteriores. La proporción de visitantes blancos cayó un 16 % en el transcurso de 10 años, con un crecimiento pequeño pero notable en el número de visitantes indígenas, asiáticos y negros.

Los ingresos parecían ser un indicador más fiable: el 58,8 % de los visitantes procedían de hogares que ganaban más de 100.000 dólares al año. Solo el 2,5 % de los visitantes representaba hogares con menos de $25 000 al año, que representan alrededor de un tercio de la población general de EE. UU.

Los investigadores también pudieron asignar números a un fenómeno que los lugareños han observado anecdóticamente durante años: las personas a las que les encantó su primera visita a Big Bend siguen regresando. Expresado visualmente, la cantidad de veces que los visitantes han regresado al parque forman ondas en lugar de una marcada curva descendente: mientras que la mayoría de los visitantes son visitantes por primera y segunda vez (aproximadamente el 56% y el 15%), otro 8% de los visitantes habían regresado al parque entre 10 y 30 veces.

A la luz de sus hallazgos, el informe recomendó que el Consejo de Turismo del Condado de Brewster haga de la creación de primeras impresiones positivas una prioridad. “Asegurarse de que los proveedores y las comunidades locales reconozcan que la mayoría de los visitantes son probablemente visitantes por primera vez puede ser fundamental para desarrollar visitantes recurrentes a largo plazo y, por lo tanto, clientes recurrentes para sus negocios”, se lee en el resumen del informe. (El Consejo de Turismo del Condado de Brewster no respondió a una solicitud de comentarios).

Melanie Phillips, que dirige un AirBNB llamado Mel’s Place en Terlingua, ha observado muchos de estos fenómenos de primera mano. En sus cinco años supervisando un campamento y el alquiler de cabañas a solo minutos de la entrada del parque, ha tenido un asiento de primera fila para la industria turística local en rápida evolución.

Muchos de los invitados de Phillips son campistas millennials por primera vez, algunos tan nuevos en los campamentos que le han pedido que ayude a instalar tiendas de campaña. Ha adoptado un enfoque preventivo, enviando a los huéspedes que reservan lugares en el campamento toneladas de material de lectura para que puedan disfrutar de manera segura de una de las unidades del Servicio de Parques más remotas del país.

Para obtener crédito adicional, recomienda a los novatos que lean Death in Big Bend, de Laurence Parent, lo que lleva a casa el punto de que subestimar el desierto puede ser fatal. “Realmente los bombardeo con información”, dijo. “Muchos simplemente no están preparados para este entorno”.

Como resultado, ha visto tiendas de campaña que se derrumban por el desierto con el viento y a los impermeables de la ciudad que no están dispuestos a desafiar el corto camino de tierra hasta sus lugares de alquiler. Ella trata de intervenir lo menos posible sin dejar de estar atenta. “Creo que incluso si tienen un desastre en su campamento, es una experiencia de aprendizaje”, dijo.

Una tendencia que Phillips ha observado que quizás sea demasiado abstracta para los números: muchas personas vienen al Big Bend en busca de algo, pero no están muy seguros de lo que están buscando. “Así que la gente simplemente no sabe a dónde va, no ha hecho ninguna investigación”, dijo. “Pero llegan aquí y están asombrados. El noventa y cinco por ciento está asombrado en el buen sentido, y luego hay un 5% que dice: “Dios mío, odio esto”.