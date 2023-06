Promulgan proyecto de ley para reembolsar a propietarios por daños causados por ‘delitos fronterizos’

By Sam Karas

AUSTIN — El jueves pasado, el gobernador Greg Abbott promulgó un proyecto de ley que reembolsaría a los propietarios por los daños causados por la perpetración de “delitos fronterizos” cometidos por “intrusos”. Su sello de aprobación fue acompañado por una porción de $34 millones del presupuesto estatal para ayudar a que el nuevo programa despegue.

Según la nueva ley, los “delitos fronterizos” se definen ampliamente como delitos relacionados con las drogas, evadir el arresto o la detención y el contrabando o la trata de personas.

El proyecto de ley pone la administración del programa en manos del fiscal general del estado, quien establecerá las pautas para los beneficiarios de las subvenciones y decidirá qué solicitudes aprobar; un criterio crucial para los solicitantes exitosos es la documentación de las fuerzas del orden público para demostrar que el daño estuvo relacionado con la inmigración. . La cantidad máxima de dinero otorgada a beneficiarios individuales es de $75,000.

El proyecto de ley, SB 1133, fue patrocinado por César Blanco, representante de Big Bend en el Senado. Dijo que fue escrito en respuesta a las preocupaciones de sus electores. “He visitado a muchos terratenientes y agricultores y he escuchado muchas historias en los últimos dos años sobre cómo su propiedad privada se ha visto afectada por el aumento de los rescates en relación con la actividad de tráfico y contrabando en la frontera”, escribió a The Big Bend Sentinel.

Blanco detalló las causas más comunes de daños a la propiedad por delitos relacionados con la inmigración: líneas de agua rotas y tanques de almacenamiento vacíos, cercas atropelladas o cortadas, ganado comiendo basura sobrante de campamentos improvisados. Los propietarios de tierras también informaron que se iniciaron incendios, tanto intencionalmente como no intencionalmente, que se llevaron estructuras y pastizales y exigieron al personal de emergencia rural.

Representantes de la Asociación de Derechos de Propiedad del Sur de Texas (STPRA) se dirigieron a Austin para testificar ante la legislatura en apoyo del proyecto de ley. La organización, una organización sin fines de lucro 501c3, se formó en 2006, en gran parte para organizar a los terratenientes afectados por delitos relacionados con la inmigración.

Susan Kibbe, directora ejecutiva de STPRA, dijo que la migración no solo afecta a los propietarios en el sur de Texas: todo el país se ve afectado por el panorama cambiante de la política de inmigración y el crimen organizado. “El cártel está impulsando a grupos [de migrantes] y están involucrados en todo tipo de negocios virtualmente integrados que incluyen el tráfico de drogas y el tráfico sexual”, dijo. “Es algo que debe detenerse”.

Kibbe creía que el proyecto de ley era un paso positivo para proteger a los terratenientes afectados, pero sintió que solo estaba tratando un síntoma de un problema más amplio.

Ella quería ver una verdadera reforma migratoria que beneficiaría tanto a los inmigrantes como a los ganaderos, como la implementación de un programa mejorado de trabajadores invitados. Ella sintió que un sistema renovado incentivaría a las personas que de otro modo ingresarían ilegalmente al país a trabajar en trabajos temporales. “En un mundo perfecto, eso marcaría una gran diferencia”, dijo.

A nivel local, el juez del condado de Jeff Davis, Curtis Evans, se alegró de ver el apoyo bipartidista para el proyecto de ley. Sintió que no eran los políticos de Texas los que no se unían para pensar en soluciones, sino el gobierno federal, que tiene el poder constitucional para hacer cumplir la ley de inmigración. “No es responsabilidad del estado proteger nuestras fronteras, es trabajo del gobierno federal”, dijo. “[La reforma] sigue siendo marginada por personas que no entienden la situación”.

Evans aún sostuvo que la aprobación del proyecto de ley fue un paso en la dirección correcta. “Nuestros ganaderos necesitan desesperadamente todo tipo de ayuda”, dijo.