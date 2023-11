Los demócratas de Big Bend buscan unidad en el foro de otoño sobre temas y promoción

By Rob D'Amico

MARFA –– Activistas demócratas locales se reunieron el sábado en el salón de baile Capri en Marfa para un “Foro de otoño sobre temas y defensa”, en el que participaron candidatos para puestos locales, estatales y nacionales, así como paneles de discusión sobre temas que van desde la seguridad fronteriza hasta la atención médica de las mujeres en las zonas rurales de Texas. . La ocasión también tenía como objetivo anunciar una nueva coalición de grupos demócratas de los condados de Presidio, Brewster y Jeff Davis llamada “Demócratas de Big Bend”.

Ese tema de unidad en el área de los tres condados fue enfatizado por la oradora principal, Nancy Thompson, quien fundó Mothers Against Greg Abbott. “Les voy a dar una idea de lo que puede suceder cuando logran movilizar a la gente y lograr que se alineen”, dijo a la multitud de unas 75 personas. “Porque cuando trabajamos juntos y somos capaces de ponernos en fila, podemos hacer cosas increíbles”.

Thompson utilizó el término “ponerse en fila” en contraste con la reciente desunión y luchas internas en el Partido Republicano de Texas, algo que los demócratas deben evitar si quieren lograr avances en las urnas. “¿Habéis intentado alguna vez organizar realmente a los demócratas?” ella preguntó. “Es como pastorear gatitos. ¿Bien?”

Thompson relató cómo su organización creció desde que estaba sola en el Capitolio estatal con un letrero dibujado con marcador hasta convertirse en una organización con miles de miembros que envían aluviones de mensajes de texto a los legisladores estatales y producen comerciales que critican las políticas de Abbott. Encontrar el nombre fue fácil, pero no sabía cuál sería el acrónimo. “Entonces, escribí una línea en azul, una línea en rojo y decía: ‘Madres contra Greg Abbott’. Y luego eché un vistazo a lo que había reunido. Sinceramente, no tenía idea de que el acrónimo era MAGA. “Fue un accidente total. Y pensé, está bien, o esto es genial o me voy a meter en muchos problemas”.

El condado de Presidio es uno de los pocos condados rurales de Texas que sigue siendo incondicionalmente demócrata en un mar de color rojo republicano, aunque muchos condados fronterizos, particularmente en la parte baja del Valle del Río Grande, siguen siendo azules demócrata. Pero en las elecciones estatales, los demócratas no han visto un ganador desde que Ann Richards dejó el cargo tras perder ante George W. Bush en 1994.

Al menos dos candidatos que asistieron el sábado para las carreras de 2024 tienen una batalla difícil por delante. Thierry Tchenko se postula entre un campo abarrotado de otros 12 contendientes primarios demócratas para el Senado de Estados Unidos contra el republicano Ted Cruz. Tchenko, un ejecutivo sin fines de lucro de Houston, dijo que ya ha viajado a 60 condados para transmitir su mensaje de que las conversaciones durante la campaña electoral no son lo suficientemente buenas y que Texas necesita líderes en el Congreso que tomen medidas presentando proyectos de ley y promo viéndolos agresivamente. “Nos postulamos para crear un nuevo camino a seguir para el estado, que se centre en servir a la gente común”, dijo. “Porque este estado está retrocediendo en lugar de avanzar”.

Katherine Culbert, candidata principal a la Comisión de Ferrocarriles de Texas, recordó a la audiencia que la comisión no tiene nada que ver con los ferrocarriles y, en cambio, regula la industria del petróleo y el gas. Culbert, quien es consultor de esa industria que se especializa en seguridad de ductos y reducción de impactos ambientales, dijo que se necesita más equilibrio entre la regulación y la perforación desenfrenada. “Tenemos una enorme industria de petróleo y gas, y no va a desaparecer, pero sería bueno si hubiera algún tipo de limitación y equilibrio”.

El fiscal del condado de Presidio, Rod Ponton, quien anunció su campaña de reelección la semana pasada, dijo a la multitud que aunque sus deberes oficiales son principalmente manejar asuntos penales y civiles en los tribunales, también ha abogado para que el condado de Presidio obtenga más servicios de salud, incluida una subvención. apoyó para una nueva clínica de salud rural en la ciudad de Presidio, que será parte del distrito hospitalario. Los comentarios de Pontón, que no estaban en la agenda, fueron notables porque más tarde esa misma tarde, su rival en las primarias de marzo, la abogada de Marfa, Blair Park, moderó un panel sobre “La salud de las mujeres en Texas después de Dobbs”.

Park recordó a la audiencia que “Dobbs” fue el caso de la Corte Suprema de Estados Unidos que anuló los derechos constitucionales al aborto en los Estados Unidos, y luego la Legislatura de Texas aprobó rápidamente leyes que prohíben efectivamente el aborto en Texas y amenazan la atención médica reproductiva y potencialmente vital para mujer. Se unieron a Park Susan Hays, abogada, ex candidata a comisionada de agricultura estatal y cofundadora de Jane ‘s Due Process; la Dra. Christie Alexander, médica que vive en Marfa; Lisa Kettyle, fundadora de la Coalición de Salud Reproductiva de Big Bend; y Randall Sarosdy, candidato al puesto 2 de la Corte Suprema de Texas. Park dijo que hay “situaciones horribles que algunos médicos han estado viendo en la sala de emergencias donde las mujeres llegan con un aborto espontáneo y [los médicos no] pueden brindar atención, porque la atención que reciben darlos es técnicamente un aborto”.

El panel describió las leyes actuales de Texas, como la “ley de cazarrecompensas” que permite a cualquier ciudadano demandar a cualquier persona (por hasta $10,000 y honorarios legales) que ayude a alguien a abortar. Otra ley prohibió los abortos después de las seis semanas de embarazo, un punto en el que muchas mujeres ni siquiera se dan cuenta de que están embarazadas o recién lo están descubriendo. Alexander dijo que el impacto de estas leyes ha sido devastador no sólo para las mujeres embarazadas, sino también para los proveedores de atención médica que temen ser demandados por dar consejos médicos o incluso ser encarcelados de por vida por brindar atención médica que podría considerarse un aborto. Ella dijo que ha visto el miedo en sus pacientes. “Hubo un par de mujeres que quedaron embarazadas y tenían miedo incluso de tener una conversación sobre el aborto”.

Kettyle dijo que las mujeres vienen en busca de apoyo a la Coalición Reproductiva de Big Bend después de las nuevas leyes de Texas, y están desesperadas por alguien con quien hablar sobre sus opciones. Como proveedora de recursos y apoyo en cuestiones reproductivas, su organización se dio cuenta de que la privacidad era de suma importancia. “A menudo lo que escuchamos es que tenemos miedo de hablar con nuestro médico sobre esto”, dijo. “Y todos tenían algo parecido, que es que se sentían realmente solos. No conocían a nadie en Big Bend que se hubiera sometido a un aborto. Pensaron que eran los únicos. Tenían miedo de hablar con la gente. Desde el principio, nos hemos preocupado mucho por ser muy privados con la información de las personas, ser muy delicados con la información de las personas, respetarla realmente”.

En un panel titulado “Demócratas en la frontera”, los oradores hablaron sobre la legislación reciente para la “seguridad fronteriza”. Panelistas incluidos heno, la comisionada del Precinto 2 del condado de Brewster, Sara Colando, el jefe adjunto del condado de Presidio, Joel Núñez, y el juez del condado de Presidio, Joe Portillo. El grupo se centró especialmente en la controvertida legislación propuesta en la reciente sesión legislativa especial de Texas que permite a agentes del orden público y funcionarios estatales encarcelar y/o deportar a personas sospechosas de estar en el país ilegalmente, algo hasta ahora reservado por ley a agentes federales como la Patrulla Fronteriza. agentes. Las versiones de ese proyecto de ley en la Cámara y el Senado no lograron ser aprobadas al finalizar la sesión especial el martes, al igual que un proyecto de ley que financiaba 1.500 millones de dólares para la construcción del muro fronterizo. Los fracasos se debieron principalmente a las relaciones polémicas entre los republicanos de la Cámara y el Senado, pero Abbott inició inmediatamente una cuarta sesión especial el miércoles para abordar cuestiones fronterizas y vales para escuelas privadas, que tampoco se aprobaron.

Hays dijo que los demócratas deben ser más proactivos en sus mensajes sobre cuestiones fronterizas. “Como demócratas, creo que muchas veces nos etiquetan como personas que quieren fronteras abiertas y nada más”, dijo. “Cualquiera que sea nuestra campaña, tenemos que hablar de ello para que se pueda valorar a los migrantes y al mismo tiempo tener fronteras seguras”.

Varios panelistas señalaron que la legislación que permitía arrestos y/o deportaciones no sólo violaría los derechos de las personas, sino que también sería devastadora para los presupuestos de los condados. Núñez dijo que la pequeña cárcel del condado de Presidio con 112 camas, generalmente medio llenas, no está equipada para una gran afluencia de reclusos. “Si empezamos a hacer cumplir las leyes federales, las leyes de inmigración, esa cárcel no podrá albergar la cantidad de personas que arrastraremos. Por lo tanto, no es realista que podamos hacer esa parte del trabajo”.

Barbara Curry, residente de Fort Davis que estuvo presente, dijo que la información de todos los panelistas fue “tanto informativa como aterradora”, y al mismo tiempo alentadora. “Nos damos cuenta de que no estamos solos, que hay más personas con ideas afines. Al escucharlos dije: ‘Oye, necesito empezar a involucrarme’”.

Cynthia McAlister, residente de Alpine, estuvo de acuerdo en que el foro fue “muy esclarecedor y aterrador a la vez”. “Hay muchas personas de mente fuerte y voz fuerte que son inteligentes sobre estos temas. Y estoy interesado en saber qué más puedo hacer para que Texas funcione mejor para los tejanos”.