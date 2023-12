El período de presentación de candidatos para las elecciones primarias de marzo de 2024 cierra el 11 de diciembre

By Big Bend Sentinel

TRES CONDADOS — La fecha límite para presentar candidatos para las elecciones primarias de marzo de 2024, que incluye varios puestos a nivel de condado, es el lunes 11 de diciembre a las 6 p.m.

La votación anticipada para las Elecciones Primarias del 5 de marzo se llevará a cabo del 20 de febrero al 1 de marzo de 2024. La Elección General se llevará a cabo en noviembre de 2024. Los puestos abiertos del condado asumirán sus cargos en enero de 2025 y cumplirán mandatos de cuatro años.

Los candidatos deben pagar una tasa, que oscila, según el puesto, entre 375 y 1.500 dólares, o recibir un determinado número de firmas.El 2% del número de personas que votaron en las últimas elecciones generales, para aparecer en la boleta.–– en el condado de Presidio, el número de firmas varía de 65 para puestos en todo el condado a 40 a 50 para los comisionados del condado.

Puede encontrar más información sobre cómo postularse para un cargo local en el sitio web del secretario de estado, y los detalles sobre las funciones de los funcionarios del condado se pueden encontrar en el Sitio web de la Asociación de Condados de Texas.

El Sentinel de Big Bend destaca los puestos candidatos a elección, la información de contacto del presidente del condado y quién se ha presentado al momento de esta publicación a continuación.

tres condados

El juez de distrito y el fiscal de distrito de toda la región, actualmente ocupados por Roy Ferguson y Ori White, están candidatos a elección.

En un encuentro para conocer a los nuevos candidatos republicanos del condado de Brewster a finales de noviembre, los lugareños Bill Parham y Monty Kimball anunciaron su candidatura a juez de distrito. La lista completa de candidatos para el puesto estará disponible públicamente el 27 de diciembre cuando la presente el presidente estatal.

Condado de Presidio

Para elección en el condado de Presidio está el distrito 1 del comisionado del condado, actualmente ocupado por Brenda Bentley. Bentley escribió en una carta reciente al editor que no tiene intención de buscar la reelección para un tercer mandato.

“Mi tiempo en el condado me trajo muchas lecciones y desafíos, pero la experiencia en general ha sido excelente”, escribió Bentley.

Los demócratas Deidre Heisler y Rubén Armendáriz se han presentado para postularse para el distrito 1 de comisionado del condado.

El cargo de comisionado del distrito 3 del condado, que actualmente ocupa José Cabezuela, también está sujeto a elección. Cabezuela, un demócrata, se postuló para la reelección. Será desafiado por los demócratas Irma Carrasco y Frankie Ortiz.

Una carrera que ya despertado el interés local antes de la fecha límite de presentación está el fiscal del condado, cargo que actualmente desempeña Rod Ponton. Ponton se reunirá con al menos un oponente, el abogado local Blair Park. Park es originaria de Marfa y regresó durante la pandemia después de trabajar como abogada en el área de Dallas-Fort Worth. Tanto Ponton como Park se postularon como demócratas.

El papel del tasador-recaudador de impuestos del condado, actualmente desempeñado por Natalia Williams, se presentará a elecciones. La demócrata Norma Valenzuela se postuló para el puesto. Al cierre de esta edición, Williams no se había presentado a la reelección.

Oficinas del sheriff encargadas de hacer cumplir la ley, actualmente en manos de Danny Domínguez; comisaría de policía 1, en manos de Estevan “Steve” Márquez; y el distrito 2 de policía, actualmente en manos de Adan “Pugi” Covos Jr., están en proceso de elección. Domínguez y Covos, ambos demócratas, han solicitado la reelección. El demócrata Rafael Bentley Acosta también se presentó para postularse para el distrito 2 de policía. Al momento de esta edición, Márquez no se había presentado para la reelección para el distrito 1 de policía.

Puede comunicarse con el presidente demócrata del condado de Presidio, Ramón Rodríguez Aranda, por correo electrónico a

[email protected]. Puede comunicarse con el presidente republicano Dan Dunlap por correo electrónico en[email protected] o llamando al 432-295-1668.

Condado de Brewster

Para elección en el condado de Brewster están los distritos electorales 1 y 3 del comisionado del condado, actualmente ocupados por Jim Westermann y Rubén Ortega, respectivamente. Westermann, un republicano, se postuló para la reelección. Al cierre de esta edición, nadie se había presentado para postularse para el distrito 3 de comisionado del condado.

El cargo de fiscal del condado, que actualmente ocupa J. Steve Houston, está sujeto a elección. La republicana Marisol Aguilar Skelton ha solicitado el cargo de fiscal del condado.

Los términos estarán vigentes para el tasador-recaudador de impuestos del condado, actualmente en manos de Sylvia Vega; sheriff, actualmente retenido por Ronny Dodson; y el comisario 1, actualmente en manos de Flavio René Ybarra. Ybarra, un republicano, se postuló para la reelección.

Puede comunicarse con la presidenta demócrata del condado de Brewster, Mary Bell Lockhart, enviando un correo electrónico[email protected] o llamando al 512-422-4984. Puede comunicarse con la presidenta republicana Monica McBride enviando un correo electrónico[email protected], por correo al PO Box 455, Alpine, o llamando al 432-386-5245.

Condado de Jeff Davis

En el condado de Jeff Davis están a elección los distritos electorales 1 y 3 del comisionado del condado, actualmente ocupados por los republicanos Jody Adams y Juan Davis, respectivamente. Ambos se han presentado a la reelección.

Los cargos de sheriff y tasador-recaudador de impuestos del condado que ocupa Bill Kitts, así como el cargo de agente de policía que ocupa Mike Wright, también estarán sujetos a elección. El puesto de fiscal del condado, que actualmente ocupa Glen Eisen, también estará sujeto a elección.

No está claro si otros candidatos se han presentado al cierre de esta edición. El presidente demócrata no informó ninguna presentación y el presidente republicano no respondió a las solicitudes de comentarios.

Puede comunicarse con el presidente demócrata del condado de Jeff Davis, Calvin Glover, llamando al 432-244-1034 o enviando un correo electrónico.[email protected]. Puede comunicarse con el presidente republicano Matthew Blackman por correo electrónico a [email protected], por teléfono al 432-249-0283, por correo a PO Box 2115, Fort Davis, TX 79734 y en persona en 502 N State Street, Unit G, Fort Davis, Texas 79734.