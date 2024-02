La demanda de México contra los fabricantes de armas estadounidenses revivió en la corte de apelaciones

By Sam Karas

BOSTON – La demanda del gobierno mexicano contra un puñado de fabricantes de armas estadounidenses fue revivida a fines del mes pasado en la Corte de Apelaciones del Primer Circuito después de ser desestimada por un juez de un tribunal inferior en 2022. La demanda, que alega que las malas prácticas comerciales de estas empresas han exacerbado violencia de cárteles, es la primera de su tipo presentada por un país extranjero.

“Durante décadas, el Gobierno y sus ciudadanos han sido víctimas de una avalancha mortal de armas de estilo militar y otras armas particularmente letales que fluyen desde Estados Unidos a través de la frontera”, se lee en la denuncia original de la demanda. “Esta inundación no es un fenómeno natural ni una consecuencia inevitable del negocio de las armas o de las leyes estadounidenses sobre armas”.

México sufre la tercera tasa más alta de muertes relacionadas con armas de fuego en el mundo, a pesar de tener leyes extremadamente estrictas que prohíben las armas de fuego: el país alberga una sola tienda de armas que otorga menos de 50 permisos al año, principalmente a funcionarios gubernamentales, periodistas y otros personas particularmente en riesgo de ser blanco de los cárteles.

La demanda afirma que entre el 70% y el 90% de las armas de fuego ilegales recuperadas en las escenas del crimen mexicanas fueron fabricadas en Estados Unidos, la mayoría fabricadas por los acusados Smith & Wesson, Beretta, Century Arms, Colt, Glock y Ruger. Se estima que cada año se trafican 500.000 armas desde Estados Unidos hacia México. “Es más probable que un arma fabricada en Estados Unidos se utilice para asesinar a un ciudadano mexicano que a un ciudadano estadounidense”, dice la denuncia, citando estadísticas de 2019.

En septiembre de 2022, un juez de un tribunal de distrito de Massachusetts anuló la demanda alegando que violaba la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), una ley que protege a los fabricantes de armas de la responsabilidad por los daños causados por sus productos.

Antes de la aprobación del proyecto de ley, los fabricantes de armas eran demandados con bastante regularidad por ciudades como Nueva York, Boston y San Francisco, que habían limitado o prohibido la venta de armas pero aún luchaban por combatir tasas significativas de homicidios relacionados con armas de fuego traficadas desde fuera de la ciudad. .

El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston retomó el caso en parte con el argumento de que la conducta de la industria armamentística supuestamente viola la “excepción predicada” de la PLCAA, que exime a los fabricantes de protección si causan daño al participar conscientemente en una conducta ilegal.

La demanda alega que la industria se adhiere a “prácticas de distribución intencionalmente ciegas y sin estándares” que ponen armas de grado militar en manos de los cárteles, con importantes ganancias que obtener.

“Hemos creado un monstruo”

Las armas se compran y venden en un proceso de tres niveles: las fabrican los fabricantes y las venden a distribuidores que, a su vez, las venden a comerciantes individuales. En Estados Unidos, los concesionarios tienden a concentrarse en los estados fronterizos y, en promedio, duplican las ventas anuales de los concesionarios en otros lugares. Con poco más de 6.000 distribuidores registrados a nivel federal en Texas, el estado alberga casi seis veces más tiendas de armas que franquicias de McDonald’s.

La demanda alega que los fabricantes están utilizando un “enfoque de cabeza en la arena” y no están haciendo todo lo que pueden (o están legalmente obligados a hacer) para evitar que sus armas terminen en manos de compradores intermedios problemáticos.

En cambio, los demandantes argumentan que la industria está apuntalada por “ventas ficticias, ventas múltiples y ventas repetidas”; en otras palabras, ventas al por mayor a personas que claramente están comprando armas en nombre de personas que legalmente no pueden comprarlas.

La demanda reconoce que rastrear las armas desde la fábrica hasta la escena de un crimen puede ser difícil, pero que los fabricantes de armas podrían implementar fácilmente prácticas para rastrear las “armas criminales” hasta el punto de venta. Una sugerencia entre muchas: para evitar los números de serie destruidos, los fabricantes podrían inscribir un número de serie oculto adicional dentro del arma para uso de las autoridades.

Otro tema citado en la denuncia es la comercialización de armas de grado militar en un mercado civil durante los últimos 20 años, después de que en 2004 se levantara la prohibición de las “armas de asalto semiautomáticas”.

La demanda destaca un rifle de francotirador calibre .50 fabricado por el acusado Barrett Firearms Manufacturing, Inc. que se ha convertido en un “arma preferida” por los cárteles mexicanos: el 82A1 puede derribar helicópteros y penetrar vehículos ligeramente blindados. La publicidad de Barrett no es sutil: “Hemos creado un monstruo”, se jacta un anuncio de revista citado por los demandantes.

Jonathan Lowy de Global Action on Gun Violence, una organización sin fines de lucro que tiene como objetivo inspirar cambios en la industria de las armas a través de litigios, es parte de un equipo que representa a México en los tribunales.

Hizo hincapié en que el llamado a mejorar la regulación no tenía como objetivo castigar a los comerciantes respetuosos de la ley. “La inmensa mayoría de los traficantes de armas no venden ni una sola arma criminal”, dijo. “Un pequeño porcentaje de traficantes vende prácticamente todas las armas criminales; a los buenos traficantes de armas no les gusta eso más que al gobierno de México”.

El abogado de la defensa anticipó los argumentos del demandante y describió la demanda como una “nueva capa de pintura” sobre demandas anteriores fallidas de la industria. “En el fondo, este caso implica un choque de valores nacionales”, escribieron en una moción de desestimación ante el tribunal de distrito. “Al intentar llevar a la quiebra a los fabricantes de armas estadounidenses, esta táctica no sólo amenaza las libertades constitucionales de Estados Unidos, sino también el cuidadoso equilibrio de las regulaciones sobre armas de fuego establecidas por el Congreso y las legislaturas estatales”.

En última instancia, argumentaron que el problema de la violencia armada en México tenía sus raíces en el hecho de que el gobierno era “incapaz de controlar la violencia de los cárteles dentro de sus fronteras”, y no a través de una conducta predatoria por parte de los fabricantes.

“Menos miedo, más libertad”

El sheriff del condado de Brewster, Ronny Dodson, sintió que entendía ambos lados del problema: el policía de mayor rango en el condado más grande de Texas también es dueño de una pequeña tienda de armas en Alpine, uno de los tres únicos comerciantes tradicionales de la región.

Aunque Dodson vende gran parte de sus acciones a los locales, todavía tiene que seguir el protocolo de la Oficina federal de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF). El primer paso es hacer que un comprador potencial complete un formulario que registre información sobre el producto que le gustaría comprar y una serie de preguntas de sí o no sobre los antecedentes penales, el uso de drogas y el historial médico del solicitante.

Los datos autoinformados se ven reforzados por una verificación de antecedentes formal. Si el solicitante pasa la verificación de antecedentes, puede salir de la tienda con el arma de fuego. Una vez que el arma sale de los libros, la responsabilidad de Dodson técnicamente termina ahí, independientemente de lo que le suceda al arma en el futuro. “No creo que deban poder volver y demandarme cuando hice exactamente lo que mi licencia y mis instructores me dijeron que hiciera”, dijo.

Dodson dijo que algunos de sus clientes le compran varias armas, pero que normalmente son “armas de vaquero”: rifles de acción simple y revólveres adquiridos por coleccionistas. Dijo que había denunciado a un cliente que compraba grandes cantidades de armas de fuego y las revendía a la ATF, quien llevó a cabo una operación encubierta que reveló el papel de ese cliente en un plan de tráfico.

En otro incidente, la agencia se acercó a él: un cliente de Dodson que solo le había comprado pistolas pequeñas resultó haber estado comprando armas favorecidas por los carteles al por mayor en El Paso.

Desde la perspectiva de las fuerzas del orden, Dodson dijo que es difícil rastrear armas “en dirección sur”. Su departamento ha captado ante la cámara a contrabandistas de armas que se dirigen hacia el sur, pero si esos mismos contrabandistas no regresan al Condado de Brewster, hay pocas medidas que pueda tomar. “Nos ocupamos principalmente del tráfico en dirección norte”, explicó. “Si un tipo baja a la frontera y desaparece de mi vista, bueno, tienes que atraparlo haciendo eso”.

En el escenario internacional, Lowy esperaba que la demanda ayudará a resolver numerosos problemas de “tráfico hacia el norte”: a medida que los cárteles arrebatan el control a las autoridades mexicanas, el contrabando de personas y drogas plantea un mayor riesgo tanto para los estadounidenses como para los mexicanos. “La conducta de la industria armamentista estadounidense está teniendo efectos horribles en ambas partes”, afirmó.

Lowy representa a México ante los tribunales junto con el renombrado abogado antimonopolio con sede en Austin, Steve Shadowen. (Según un informe de Reuters, la empresa de Shadowen redujo sus tarifas a la mitad en apoyo del caso cuando se presentó originalmente ante un tribunal federal en 2021 y recibió “numerosas consultas y ofertas de ayuda” de otras empresas).

Aunque varios medios de comunicación informaron de un posible acuerdo de miles de millones, la magnitud exacta de los daños aún no se ha determinado.

México también buscará medidas cautelares en forma de cambios importantes en toda la industria, una causa que otros países han apoyado. En marzo de 2023, los gobiernos de Antigua y Barbuda, Belice, las Bahamas, Jamaica y Trinidad y Tobago presentaron un escrito amicus curiae en apoyo a México, con la esperanza de abordar sus propios problemas de violencia armada. “México declaró públicamente que la medida cautelar es extraordinariamente importante”, explicó Lowy. “Eso es hacer que el tribunal exija a la industria que se comporte de manera responsable, de una manera que no arme a los cárteles”.

Los demandantes también buscan algo intangible. “La vida en México sería un lugar muy diferente”, dice su denuncia. “La existencia del pueblo mexicano sería muy diferente si se pudiera vivir sin peligros y amenazas de los cárteles armados: menos miedo, más libertad para reunirse y disfrutar de la vida”.