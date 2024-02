Con el futuro de la ley en un limbo legal, Presidio protesta contra el controvertido proyecto de ley de inmigración SB 4

By Sam Karas

PRESIDIO — El fin de semana pasado, la oficina local de Presidio de la Red Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR) organizó un foro comunitario y una protesta para ayudar a los residentes a prepararse para la posible implementación de una nueva ley estatal de inmigración el 5 de marzo.

Alrededor de dos docenas de personas se reunieron en el Centro de Actividades de Presidio para aprender sobre la ley y exhibieron carteles de protesta a la mañana siguiente en Saint Francis Plaza. Fernando García, director ejecutivo del BNHR, encabezó a los asistentes en una serie de cánticos. “¡No SB 4!” ellos lloraron.

La SB 4, que creó una nueva clase de delitos de inmigración estatales por entrada no autorizada a Texas, fue una gran victoria para los republicanos estatales, que durante mucho tiempo han criticado a la administración Biden por el número inflado de detenciones de inmigrantes durante su mandato. “La inacción deliberada del presidente Biden ha dejado a Texas a su suerte”, escribió el gobernador Greg Abbott en un comunicado de prensa.

Para grupos activistas como BNHR y ACLU de Texas, la aprobación del proyecto de ley fue un llamado a la acción. “La ley inconstitucional es una de las leyes antiinmigrantes más extremas que jamás haya presenciado una legislatura estatal”, se lee en un folleto en línea de la ACLU de Texas.

Actualmente se está resolviendo en un tribunal federal si la SB 4 entrará en vigor o no en marzo. Poco después de que el proyecto de ley se convirtiera en ley, los capítulos nacional y estatal de la ACLU y el Proyecto de Derechos Civiles de Texas demandaron al estado en nombre del condado de El Paso y dos organizaciones de derechos de los inmigrantes, Las Americas Immigrant Advocacy Center y American Gateways.

En enero, el Departamento de Justicia presentó una demanda separada contra el estado de Texas con el argumento de que el estado no puede hacer cumplir la ley federal de inmigración; Los dos trajes finalmente se combinaron.

El jueves pasado, el juez de distrito estadounidense David Ezra escuchó los argumentos orales de ambas partes durante tres horas. Ezra se comprometió a dictar su decisión “mucho antes” del 5 de marzo, pero anticipó que su decisión sería apelada y escuchada ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

¿Qué es la SB 4?

La SB 4 se convirtió en ley el 18 de diciembre de 2023, durante la final de una insoportable serie de cuatro sesiones legislativas especiales de Texas; parte de la razón por la que la Legislatura hizo horas extras el año pasado fue debido a desacuerdos partidistas sobre la seguridad fronteriza. El gobernador Abbott dio luz verde a otros dos proyectos de ley ese día: un proyecto de ley para mejorar las sanciones por tráfico de personas, así como una asignación de 1.540 millones de dólares en fondos estatales para “operaciones de seguridad fronteriza” e “infraestructura de barrera fronteriza”.

El autor de la SB 4 fue el senador Charles Perry, representante de Lubbock y presidente del Comité de Agua, Agricultura y Asuntos Rurales. El representante David Spiller, que representa una franja de condados rurales a lo largo del río Red en el norte de Texas, presentó un proyecto de ley idéntico en la Cámara.

El proyecto de ley fue aprobado por la Cámara y el Senado sin un solo voto demócrata: el senador César Blanco y el representante Eddie Morales, que trabaja en la región de Big Bend, votaron en contra. “El gobierno federal ya tiene un delito por entrada ilegal, y eso no ha disuadido a los migrantes desesperados que buscan una vida mejor”, escribió Blanco en un comunicado de prensa.

La SB 4 otorga a las autoridades estatales, incluidos los agentes del Departamento de Seguridad Pública, los departamentos del sheriff de los condados y las autoridades locales, el poder de arrestar a personas que se cree que han ingresado ilegalmente al país. Los únicos lugares donde las personas no pueden ser arrestadas según la ley son en una escuela primaria o secundaria, un lugar de culto, un centro de atención médica o un “centro listo para SEGURO” que brinde exámenes y asesoramiento a sobrevivientes de agresión sexual.

Por extensión, la ley también otorga a los jueces de los tribunales estatales el poder de pronunciarse sobre estos casos, en lugar de los jueces federales que juzgan el delito federal de inmigración de entrada ilegal.

Estos jueces a nivel estatal pueden desestimar los cargos pendientes y emitir una orden escrita “requiriendo que la persona regrese a la nación extranjera desde la cual entró o intentó ingresar”. Esta orden de “regreso a México” sólo se puede aplicar a personas que den su consentimiento voluntariamente y no tengan antecedentes penales. Una vez que se emite la orden, la agencia que lo arresta debe recopilar una amplia gama de información sobre el individuo, incluidas “medidas biométricas”.

Aquellos que no den su consentimiento a la orden de expulsión y finalmente sean condenados según la SB 4 se enfrentan a una pena de cárcel de seis meses, y su “expulsión” es obligatoria. Negarse a obedecer la orden de regresar a un puerto de entrada es un delito grave de segundo grado.

La ley también ofrece “inmunidad de responsabilidad por daños” a funcionarios, empleados o contratistas estatales demandados después de intentar hacer cumplir la ley, excepto en el caso de “mala fe, con indiferencia consciente o con imprudencia”.

“Una bofetada en la cara”

El 3 de enero, el gobierno de Estados Unidos presentó una demanda contra el estado de Texas y los coacusados Greg Abbott, el Departamento de Seguridad de Texas y el director del DPS, Stephen W. McCraw. El caso del gobierno se basa en la creencia de que la SB 4 viola las Cláusulas de Supremacía y Comercio de la Constitución de los Estados Unidos.

El caso de la Corte Suprema invocado con mayor frecuencia por la demanda del gobierno es Arizona v. Estados Unidos, que anuló la SB 1070, una ley estatal de Arizona de 2010 con disposiciones similares a la SB 4 de Texas.

La SB 1070 también hizo ilegal estar presente en los Estados Unidos sin la documentación adecuada y autorizó a las autoridades locales a realizar arrestos de personas sospechosas de haber ingresado ilegalmente al país. La ley también convirtió en un delito estatal que personas indocumentadas busquen trabajo y criminalizó a los ciudadanos estadounidenses que los albergaran, contrataran o transportaran.

El abogado de Estados Unidos contra Texas se hizo eco de la decisión de la Corte Suprema de Arizona: que las disposiciones escritas en la SB 4 son demasiado similares a las leyes federales de inmigración “cuidadosamente calibradas” existentes y, por lo tanto, son inconstitucionales. “Texas no puede administrar su propio sistema de inmigración”, dice la denuncia.

La Cláusula de Supremacía ha sido invocada más recientemente en un enfrentamiento entre los gobiernos estatal y federal en Eagle Pass, donde las barreras fronterizas improvisadas del propio estado también han sido objeto de una demanda. Las autoridades estatales también se apoderaron de un parque de Eagle Pass con acceso al río, lo que, según los funcionarios federales, ha inhibido su capacidad para realizar operaciones de búsqueda y rescate de migrantes en peligro.

David S. BeMiller, jefe de Operaciones de Aplicación de la Ley de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, escribió lo mismo en una declaración presentada en apoyo al gobierno. Creía que endurecer la ley estatal de Texas no reduciría las tasas de migración y, en cambio, trasladaría los corredores migratorios a otros lugares, creando “estrés operativo adicional para el personal de CBP” en otros sectores. “Si Texas impone sanciones penales por entrada y reingreso ilegal de migrantes, anticipo que los migrantes buscarían ingresar a Estados Unidos a través de Arizona, Nuevo México y California”, escribió.

La denuncia también generó preocupaciones de que el proyecto de ley no exime a los solicitantes de asilo: los migrantes aún pueden solicitar asilo incluso si no cruzan la frontera en un puerto de entrada designado.

En el peor de los casos, el gobierno también argumentó que los estadounidenses en el extranjero “corren el riesgo de recibir un trato recíproco y de represalias” por parte de gobiernos extranjeros que se oponen a la ley.

Las relaciones entre Estados Unidos y México fueron la preocupación más inmediata para los funcionarios estadounidenses. “El propósito y efecto de la SB 4 sería expulsar a los no ciudadanos a México, independientemente de su país de ciudadanía, y sin ninguna indicación de que México esté dispuesto a aceptarlos, sometiendo potencialmente a los no ciudadanos a sanciones penales adicionales si México les niega la entrada”, escribieron. .

En la audiencia del jueves, el juez Ezra pareció abierto a los argumentos de Texas, afirmando que “simpatizaba” con el caso del estado, pero que la SB 4 “da una bofetada a la ley federal de inmigración en la cara”.

“Invasión a gran escala”

El Estado insiste en que tiempos desesperados exigen medidas desesperadas, y evoca las propias estadísticas de los federales para demostrarlo. “Hay una invasión a gran escala de cárteles criminales transnacionales a lo largo de nuestra frontera sur, y Texas es la zona cero”, dice la respuesta del estado.

Según las estadísticas de Aduanas y Protección Fronteriza proporcionadas por la defensa, los “encuentros totales” de migrantes se duplicaron con creces entre el año fiscal 2019 y el año fiscal 2023, de 1.148.024 a 3.201.144, alcanzando un nuevo récord.

El abogado del estado también se alarmó porque las detenciones de migrantes condenados por delitos también habían aumentado, de 4.269 a 15.267 durante el mismo período. El estado establece una conexión directa entre estas cifras y la Casa Blanca: las cifras fueron más bajas bajo la administración Trump y alcanzaron un máximo histórico bajo Biden, lo que marca una “abdicación del deber sin precedentes”. Esa “abdicación del deber”, argumentan, anula la decisión de Arizona: el gobierno federal ha dejado a Texas “a merced de actores hostiles no estatales”, lo que requiere acciones más allá de los límites normales entre los gobiernos estatal y federal.

El uso del término “invasión” tanto por el equipo legal de Texas como por los políticos republicanos se hace eco de una cláusula de la Constitución que no otorga a los estados el poder de participar en la guerra “sin el consentimiento del Congreso… a menos que realmente sean invadidos”. El Estado culpa a los cárteles de la “invasión” migratoria y dice que ambos están tan correlacionados que acabar con uno es acabar con el otro, en beneficio humanitario de todos. “Tanto los ciudadanos de Texas como los propios extranjeros –muchos de ellos menores no acompañados– a menudo están a merced de los cárteles que ven la actividad ilícita a lo largo de la frontera como un buen negocio”, se lee en la respuesta del estado.

El estado argumenta que un aumento astronómico en las muertes por fentanilo relacionadas con el contrabando de drogas desde México es una prueba positiva de que la “frontera porosa” pone en riesgo las vidas de los texanos. “La crisis fronteriza no se limita a los daños causados por la afluencia sin precedentes de inmigración ilegal”, escribió.

El representante Spiller, que presentó un proyecto de ley idéntico a la SB 4 en la Cámara, llegó incluso a decir que la política federal de inmigración no sólo no estaba logrando detener la marea sino que en realidad estaba alentando la afluencia de tráfico transfronterizo ilegal. “Biden es el mejor amigo del cartel”, tuiteó.”Él está haciendo todo lo que quieren que haga”.

“La ley es ilegal”

Como parte de los eventos del fin de semana pasado en Presidio, representantes de la Red Fronteriza por los Derechos Humanos en El Paso se asociaron con la oficina local de la organización para ofrecer un taller para los locales de habla hispana. El objetivo del programa era educar a los presidentes, independientemente de su estatus migratorio, sobre sus derechos según la nueva ley.

El director ejecutivo de BNHR, Fernando García, calificó el recorrido de su organización por la frontera como un “viaje de resistencia”, utilizando la educación como una forma de protesta. “La principal herramienta a nuestra disposición es la Constitución de Estados Unidos”, dijo a la multitud.

La presentación del grupo se centró específicamente en cómo responder durante las paradas de tráfico. Samantha Singleton, experta en políticas de BNHR, explicó que uno de los principales riesgos para los viajeros bajo la SB 4 es que las autoridades locales puedan interpretar literalmente el término “contrabando”. “La ley criminaliza a los conductores y a sus pasajeros”, explicó.

Singleton ofreció un ejemplo ampliamente promocionado por grupos activistas: ¿qué pasa con un pastor que conduce una camioneta de una iglesia llena de personas que buscan refugio y que tal vez no estén al tanto del estatus migratorio de cada pasajero? “[SB 4] se aplica ya sea que sepas que las personas son indocumentadas o no”, dijo.

Tanto García como Singleton advirtieron que, debido a que la ley permite que “agentes de policía no capacitados” realicen arrestos basados en una sospecha de estatus migratorio, la ley fomentaba los prejuicios raciales. “Afecta a todos los tejanos, pero especialmente a las familias latinoamericanas”, dijo García. “[Bajo la SB 4], todos nosotros podríamos ser delincuentes, narcotraficantes o miembros de cárteles”.

Su campaña educativa destacó que tanto las personas documentadas como las indocumentadas en Estados Unidos tienen derechos constitucionales, el principal de ellos en el contexto de una parada de tránsito: la Quinta Enmienda, conocida popularmente como “el derecho a permanecer en silencio”. BNHR ofrece un guión sencillo: “Estoy ejerciendo mi derecho a permanecer en silencio y no responderé más preguntas”.

El “derecho a permanecer en silencio” se aplica a las preguntas de los oficiales sobre el estatus migratorio, la nacionalidad y cómo un individuo llegó a los EE. UU. Si un oficial solicita una licencia y un registro, el conductor está obligado a proporcionar estos documentos, pero el pasajero no está obligado a hacerlo identificarse verbalmente o con documentos escritos.

Si arrestan a un conductor o pasajero, deben proporcionar su nombre, fecha de nacimiento y dirección, pero no están obligados legalmente a proporcionar ninguna otra información personal. Cualquiera que sea arrestado bajo la SB 4 tiene derecho a un abogado y no está obligado a hablar con las autoridades antes de obtener uno.

El BNHR anima a las personas que no están seguras de si van a ser arrestadas o no a que pregunten. “Si el oficial no te responde, lo cual es probable, continúa preguntándole [al respecto] o dile: ‘Me voy a ir si no me detiene’”.

García dirigió a la audiencia a través de una obra de teatro para practicar lo que habían aprendido. En el ejercicio, un ciudadano estadounidense lleva a su abuela indocumentada a la clínica cuando se enferma. Un oficial de policía los detiene y arresta al conductor por contrabando, lo que demuestra que cualquiera puede ser arrestado por contrabando, incluso si es su propia familia.

Los folletos informativos proporcionados por BNHR recordaron a la audiencia que los arrestados bajo la SB 4 también tienen derecho a un traductor y derecho a registrar sus interacciones con la policía.

Recomiendan que quienes temen ser arrestados bajo la ley designen un contacto de emergencia y lleven consigo sus artículos personales esenciales (medicinas, vasos, comida, agua) y guarden cualquier documento relacionado con su estatus migratorio en un lugar seguro.

García se mostró decidido en su protesta contra la SB 4. “La ley es ilegal”, dijo. “La ley es ilegal”.