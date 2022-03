Ciudad de Presidio aprueba una ordenanza sobre materiales peligrosos

By Sam Karas

PRESIDIO — En la reunión ordinaria del lunes por la noche, el Concejo Municipal de Presidio aprobó su primera ordenanza destinada a restringir el transporte comercial de materiales peligrosos a través de la ciudad. La ordenanza prohíbe el trasbordo de materiales peligrosos de más de 5,000 galones dentro de los límites de la ciudad e introduce un marco legal para eventualmente designar una ruta de materiales peligrosos para la carga con destino al Puente Internacional de Presidio.

La ordenanza fue redactada por concejales de la ciudad y sus asesores legales en respuesta a una operación planificada de transporte de diésel que los inversionistas esperan marque el “renacimiento del ferrocarril” en Presidio. La operación implicaría el envío de diésel a Presidio por ferrocarril, donde el combustible se transferirá a camiones cisterna a través de un proceso llamado transbordo. Setenta y cinco a 150 camiones por semana atravesarían el corazón de Presidio en su viaje hacia el puente.

Los lugareños han planteado numerosas preocupaciones de salud y seguridad en los meses desde que se reveló el plan, y los funcionarios del condado de Presidio han trabajado para actualizar su plan de respuesta de emergencia para incluir incidentes relacionados con materiales peligrosos. La ruta de camiones propuesta por Strobel Energy Group, la empresa responsable de la posible transferencia del combustible, transportaría miles de galones de material peligroso cada semana frente a la Escuela Primaria Presidio, lo que ha sido motivo de preocupación para algunos funcionarios.

Los funcionarios de Presidio esperan expandir las oportunidades comerciales y económicas en la remota ciudad fronteriza. El Puerto de Entrada de Presidio está clasificado como un puerto “pequeño” por Aduanas y Protección Fronteriza, pero con acceso rápido a la ciudad de Chihuahua, hay espacio para crecer. “Vienen camiones grandes y quieren pasar por Presidio”, dijo el administrador de la ciudad, Brad Newton, a un puñado de representantes de la oficina del senador estatal César Blanco en Zoom en febrero.

Aún así, los lugareños esperan que el crecimiento inevitable pueda equilibrarse con el cuidado de la salud y la seguridad de los residentes de Presidio. “Es una gran cantidad de materiales peligrosos y no estamos preparados para eso”, dijo el concejal y ex socorrista de Presidio, John Razo, en enero.

Más allá de las posibles amenazas a la seguridad humana, hay que tener en cuenta el ecosistema local. La ruta de transbordo y transporte por camión está ubicada cuesta arriba desde una serie de drenajes hacia el Río Bravo, lo que significa que cualquier derrame importante terminaría inevitablemente en el río. El Director de Desarrollo Municipal de Presidio, Jeran Stephens, contrató al Gerente Ambiental Registrado, Andrew Price, para inspeccionar las aguas subterráneas en Presidio, lo que reveló que muchos de los pozos de Presidio están a solo 7 pies por debajo de la superficie del suelo.

“Los datos de hidrología determinan el grave riesgo que presentan los grandes volúmenes de materiales peligrosos que se transbordan y transportan en un área poblada con aguas subterráneas poco profundas y muy cerca del Río Grande”, se lee en el informe de Price. “Es imperativo que no se persiga ese riesgo. Esto es el equivalente a crear el peor de los casos o la tormenta perfecta”.

La ordenanza, tal como estaba escrita originalmente, incluía lenguaje que relegaba el transporte de materiales peligrosos a una ruta de materiales peligrosos, pero dicha ruta aún no ha sido designada. La última vez que se discutió la ordenanza en el concejo municipal, el abogado de la ciudad de Presidio, Rod Ponton, explicó que, si bien era común que las ciudades designaran rutas para materiales peligrosos, no podían prohibir los materiales peligrosos en las carreteras estatales.

Al concejal Arian Velázquez-Ornelas le preocupaba que si el lenguaje que alude a una ruta de materiales peligrosos no se modificara, la ciudad podría ser vulnerable a desafíos legales. “¿Qué pasa si alguien viene y dice: ‘Bueno, esta ordenanza no es legal porque no hay una ruta?’”,

De acuerdo con Ponton, “Recomendaría eliminar las referencias a una ruta de materiales peligrosos”, dijo. “Es ilegal para nosotros prescindir del proceso [de designación de la ruta]. En su lugar, podría decir: ‘Los vehículos motorizados comerciales que transportan materiales peligrosos no deben salir de las carreteras estatales’”.

Los miembros del consejo de la ciudad adoptaron los cambios y aprobaron la ordenanza. Si bien el alcalde John Ferguson y el administrador de la ciudad, Brad Newton, estuvieron ausentes de la reunión, el alcalde pro tempore John Razo aún tenía quórum con Arian Velázquez-Ornelas, Joe Andy Mendoza, Nancy Arevalo y Abel “Billy” Hernandez votando a favor.

El mayor desafío de la nueva ordenanza para la operación de transporte de diesel propuesta es su prohibición total de trasbordo de materiales peligrosos de más de 5,000 galones dentro de los límites de la ciudad. El transbordo, si bien es común a lo largo de la frontera entre EE. UU. y México, es ilegal en México debido a problemas de corrupción y seguridad.

La cantidad especificada por la ordenanza no afectaría la transferencia de combustible a las estaciones de servicio locales, que generalmente son atendidas por camiones más pequeños. Ponton también agregó lenguaje a la ordenanza para especificar que los camiones con materiales peligrosos que se dirijan a una entrega programada regularmente a un negocio comercial o en camino a servicios mecánicos estarían exentos de la ley.

Los camiones cisterna grandes, por otro lado, pueden transportar más de 11,000 galones de combustible a la vez, lo que significa que la ordenanza podría obstaculizar gravemente la capacidad de los inversionistas para obtener ganancias del proyecto en Presidio. La sanción por exceder el límite de transbordo es un delito menor.

Los funcionarios de la ciudad esperan eventualmente trabajar junto con TxDOT para designar un desvío de materiales peligrosos alrededor de la ciudad de Presidio para ayudar a acomodar volúmenes más grandes de tráfico de camiones que se dirigen al puente. Debido a que el Puente Internacional de Presidio es el único puente internacional en Texas propiedad del estado, probablemente será un proceso prolongado de prueba y error a medida que las dos entidades trabajen juntas para hacer crecer el comercio internacional.

“Gracias por su paciencia en este proceso”, dijo el concejal Arian Velázquez-Ornelas a la multitud reunida en la reunión del lunes.