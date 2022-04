El futuro de la ordenanza de materiales peligrosos de Presidio está en limbo mientras la ciudad busca una segunda opinión legal

By Sam Karas

PRESIDIO — En una reunión del consejo el 21 de marzo, la aprobación de una ordenanza de materiales peligrosos que prohibía el transbordo de materiales peligrosos de más de 5,000 galones dentro de los límites de la ciudad fue recibida con aplausos. Pisándole los talones a una controvertida propuesta de operación de transporte de diesel, la ordenanza brindó cierto alivio a los locales preocupados por la seguridad del plan. Pero en la reunión del lunes por la noche, el ambiente en el Centro de Actividades de Presidio era tenso cuando el abogado de la ciudad, Rod Ponton, explicó que la ordenanza no solo requeriría múltiples lecturas públicas para ser considerada oficial, sino que la prohibición de transbordo probablemente era ilegal.

La ordenanza, que también proporcionó un marco legal para algún día restringir el transporte de materiales peligrosos con destino al Puente Internacional de Presidio a una ruta designada alrededor de la ciudad, había estado en las etapas de redacción durante meses, pero se sometió a votación pública en la reunión del 21 de marzo. La repentina intervención de Ponton, que fue recibida con cierta reacción violenta, empujó a los miembros del consejo a revisar la ordenanza mientras buscaban asesoramiento legal sobre el asunto.

Muchas preocupaciones locales sobre la salud y la seguridad en respuesta a la operación de diésel propuesta se centran en el proceso de transbordo o la transferencia de materiales de una forma de transporte a otra; en este caso, el diésel se enviará desde Houston al área de Fort Worth. a través de un oleoducto, luego a través de un tren a Presidio, donde se transferirá a camiones cisterna y se enviará a través del puente a la ciudad de Chihuahua. El plan, una colaboración entre Strobel Energy Group, Texas Pacifico, y una empresa de camiones aún no identificada, contemplaría de 75 a 150 camiones llenos de combustible diésel atravesando la ciudad cada semana.

El plan es una medida de ahorro de costos: los inversionistas esperan ahorrar dinero y tiempo de manejo enrutando el combustible con destino a la ciudad de Chihuahua a través de Presidio en lugar de El Paso. A cambio, Presidio espera revitalizar su corredor ferroviario, inactivo durante casi 14 años. En la reunión del lunes, el administrador de la ciudad, Brad Newton, aludió al hecho de que una estación de inspección ferroviaria que permita el comercio transfronterizo podría estar completa para 2023. Hasta entonces, el esquema de trasbordo podría ser una forma para que la ciudad vea que el tráfico ferroviario regrese a Presidio antes un puente ferroviario internacional completo.

Pero Ponton argumentó que una prohibición de transbordo impedía las operaciones ferroviarias y que los intentos de restringir las operaciones ferroviarias podrían entrar en conflicto con varios precedentes legales.

“Muchos lugares comenzaron con el ferrocarril, por lo que el ferrocarril tiene todo tipo de poder”, explicó Ponton. En 1995, el Congreso aprobó la Ley de Terminación de la ICC (ICCTA, por sus siglas en inglés), que estableció que los modos de transporte terrestre interestatal, principalmente los ferrocarriles, deberían ser regulados por el gobierno federal. Desde 1995, múltiples casos judiciales han citado a la ICCTA para limitar el poder de los gobiernos locales y estatales para regular los ferrocarriles que los atraviesan.

Ponton hizo referencia a dos casos judiciales del Quinto Circuito para explicar cómo eso podría afectar a Presidio. En Elam v. Kansas City Southern Railroad Co, presentado en 2011, el tribunal falló a favor del ferrocarril en contra de una mujer que había pedido daños y perjuicios a Kansas City Southern después de verse involucrada en un accidente automovilístico con un tren en un cruce de carreteras. Afirmó que el tren no debería haber estado allí en primer lugar, debido a las leyes antibloqueo de su estado que regulan el tiempo que los vagones pueden bloquear una carretera. El tribunal decidió lo contrario y, desde entonces, el fallo se ha utilizado para limitar las ordenanzas locales contra el bloqueo y el ruido.

En la reunión del lunes, los miembros del consejo le pidieron a Ponton que aclarara por qué la prohibición de trasbordo podría interpretarse como un impedimento para el ferrocarril, cuando una compañía separada del ferrocarril supervisa el proceso. “La ley es tan completa y clara”, dijo Ponton. “En otras palabras, las ciudades inteligentes ni siquiera lo intentan. No se puede regular el ferrocarril y no se puede regular el transbordo”.

Los fallos judiciales específicamente relacionados con la transferencia son pocos, pero en 2012, el Quinto Circuito dictaminó en Texas Central Business Lines v City of Midlothian para anular las ordenanzas de una ciudad que limitan una operación de transferencia de arena de fracturamiento. Si bien este caso determinó que este caso particular de transbordo era una extensión de las actividades del ferrocarril y no podía ser regulado por la ciudad, el fallo de la corte se aseguró de señalar que “no todos los transbordos que involucran vagones de ferrocarril y camiones con remolque constituyen ‘transporte’”. por los transportistas ferroviarios’”. En otras palabras, podría haber una zona gris legal.

La concejal Nancy Arévalo quería más información sobre cómo la naturaleza internacional del plan podría complicar aún más las cosas. “Los camiones que vienen de México van a recoger el material”, dijo. “No entiendo cómo eso tiene algo que ver con nuestro gobierno federal o el ferrocarril”.

Vicky Carrasco, a quien la ciudad de Presidio le ha encomendado la tarea de dirigir una serie de talleres de mediación entre las partes interesadas en la transferencia de diesel, estuvo de acuerdo en que muchas preguntas quedaron sin respuesta. “Presidio se encuentra en una ubicación y una posición únicas, por lo que realmente no existe un precedente para este tipo de problema”, explicó. “TxDOT está involucrado, el ferrocarril está involucrado. Nuestro puerto de entrada es muy diferente a cualquier otro en el estado de Texas. Entiendo totalmente cómo esto puede hacerte sentir sorprendido, pero no queremos ponernos en una situación en la que la ciudad pueda ser demandada”.

Múltiples miembros del consejo estaban molestos porque Ponton, el asesor legal oficial de la ciudad, no les llamó la atención antes sobre las complejidades de la ley ferroviaria. “Personalmente he investigado mucho y les he enviado información para ver si estoy en el camino correcto”, dijo el concejal Arian Velázquez-Ornelas. “Siento que no he recibido la orientación adecuada. Espero que no se sienta personal, porque no lo es”.

“Esto ha sucedido varias veces”, dijo el alcalde pro tempore John Razo. “Esto nos está haciendo daño, porque nuestros ciudadanos están esperando nuestra respuesta. Si [Strobel y Texas Pacifico] comienzan, no podemos detenerlos”.

La Directora Ejecutiva del Distrito de Desarrollo Municipal de Presidio, Jeran Stephens, había contratado de manera preventiva a un abogado externo para ayudar a guiar la postura de su organización sobre el tema. “He hablado con nuestros abogados y parecen pensar que la prohibición de trasbordo en sí misma no es una violación de la ley federal”, explicó. “Aunque se trata del tren, no le estamos diciendo al tren que no puede transportar lo que quiera. Les estamos diciendo a las empresas externas que no pueden transferir materiales peligrosos de ese tren a un camión dentro de los límites de la ciudad y conducirlo por la ciudad”.

El consejo finalmente votó para aprobar una versión editada de la ordenanza que agrega “una fecha de aplicación, sustitución y separabilidad” y elimina el lenguaje que menciona explícitamente el ferrocarril. La ciudad debe imprimir la nueva ordenanza en el periódico y esperar 30 días antes de que pueda entrar en vigor formalmente. Mientras tanto, el Concejo Municipal de Presidio se movió para buscar asesoría legal secundaria “con respecto a ordenanzas futuras”.

Mientras tanto, Ponton ayudará a la ciudad a trabajar con TxDOT para explorar la posibilidad de un desvío de carga para la ciudad de Presidio. Los miembros del consejo esperan que el texto de la ordenanza existente que limita el transporte de materiales peligrosos en las calles de la ciudad se modifique eventualmente para relegar los envíos de materiales peligrosos a una ruta designada para materiales peligrosos.

Joaquín Rodríguez, que tiene raíces familiares en Presidio, expresó su apoyo a la ordenanza a través de Zoom. “No olvidemos que la razón principal por la que este problema ha surgido ahora para el consejo es porque una empresa quiere ahorrar dinero y hacerlo a expensas de la comunidad”, dijo. “Animaría al consejo a seguir adelante y luego retroceder si es necesario. Es mejor avanzar que quedarse corto”.