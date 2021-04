Cuestionario para candidatos a la junta escolar de Presidio

By Big Bend Sentinel

PRESIDIO — La votación para la Junta Escolar del Distrito Escolar Independiente de Presidio comenzó el 19 de abril, y el día de las elecciones el 1 de mayo. Hay tres puestos generales de término completo en juego, con siete candidatos enfrentándose para los puestos. Si bien el actual miembro de la junta Luis Lozano no está buscando un puesto, la vicepresidenta de la junta, Velva Sáenz, y el secretario de la junta, Alfredo P. Muniz, se postulan para la reelección. Los titulares, junto con la recién llegada Gabriela Hernández, no completaron un cuestionario, pero cuatro aspirantes, Iris S. Galindo, Juventino “Tino” Martínez, Roxana “Roxy” Cabello y Jusby Vasquez respondieron a The Presidio International para compartir más sobre sus candidaturas.

Iris S. Galindo

Cuéntanos sobre ti. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Mi nombre es Iris S. Galindo. Soy graduada de Presidio High School y ex educadora en Presidio ISD. Soy madre de dos hijos, Marina S. Sánchez y Samuel Sánchez III. Mi esposo desde hace 20 años es Samuel Sánchez. Actualmente somos dueños de negocios aquí en Presidio. Fui maestra de educación especial y entrenadora aquí en Presidio durante ocho años y un año en Fabens, Texas. Como madre, propietaria de un negocio y ex educadora, creo que puedo aportar muchas ideas nuevas y diferentes puntos de vista a la junta. Soy una persona de mente muy abierta y estoy dispuesta a aprender de los miembros experimentados.

Con los presupuestos del distrito escolar limitados, ¿qué considera una prioridad para el próximo ciclo presupuestario?

Mi prioridad siempre será mejorar el aprendizaje y el bienestar de los estudiantes.

Algunos residentes se han quejado de la falta de transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los padres, estudiantes y personal. Por ejemplo, hubo al menos dos casos el año pasado en los que la junta escolar pareció violar las reglas estatales de reuniones abiertas. ¿Cómo puede PISD mejorar su relación y comunicación con la comunidad en general?

Política de puertas abiertas, debemos asegurarnos de estar disponibles y escuchar las necesidades de nuestros estudiantes, padres y miembros del personal. Todos tenemos que trabajar juntos como equipo para tener una mejor comunidad de aprendizaje.

Debido a las interrupciones causadas por la pandemia, los estudiantes de todo el país se han retrasado en lo académico y se han perdido los hitos sociales. ¿Cómo abordaría usted, como miembro de la junta, estas necesidades académicas y emocionales?

Creo que Presidio ISD ha estado haciendo un excelente trabajo al lidiar con la pandemia. Como muchos distritos escolares en Texas solo ofrecen clases virtuales, Presidio ISD tiene enseñanza virtual y presencial para satisfacer mejor las necesidades de nuestros estudiantes, académica y emocionalmente. Nuestros maestros y estudiantes han hecho un trabajo extraordinario adaptándose a la pandemia. Me aseguraría de estar al día con la pandemia para que el distrito pueda adaptarse a lo que es mejor para nuestros estudiantes. Todos tendríamos que educar constantemente a todos en el distrito según sea necesario para adaptarse a la crisis pandémica en curso.

—

Juventino “Tino” Martinez

Háblenos de usted. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Mi nombre es Juventino Martínez, me llamo “Tino”. Me gradué de la Clase de 1999 aquí en PHS y trabajo para la Ciudad de Presidio en nuestro vertedero como supervisor. La experiencia que aportaré a este puesto serán mis decisiones y acciones con hechos y datos para nuestra comunidad y el personal escolar también. Especialmente las expectativas, metas y necesidades de nuestros estudiantes sobre los logros de nuestros estudiantes.

Con los presupuestos del distrito escolar limitados, ¿qué considera una prioridad para el próximo ciclo presupuestario?

Lo que veo como una prioridad para el próximo ciclo presupuestario es nuestro personal escolar, es decir, maestros, entrenadores, asistentes de maestros, personal de la oficina principal, la cafetería de nuestra escuela y hasta los conserjes de la escuela. Y especialmente una prioridad es la educación de nuestros estudiantes.

Algunos residentes se han quejado de la falta de transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los padres, estudiantes y personal. Por ejemplo, hubo al menos dos casos el año pasado en los que la junta escolar pareció violar las reglas estatales de reuniones abiertas. ¿Cómo puede PISD mejorar su relación y comunicación con la comunidad en general?

¿Cómo puede mejorar su relación y comunicación? Sencillo; no olvidemos quién puso al líder al miembro de la junta escolar, ¡la comunidad lo hizo! La comunidad tiene derecho a saber de cualquier manera o forma y no empujarlos a un lado e ignorar a la comunidad. A través de internet, la página de la escuela en línea, el periódico, cartas o cara a nuestra comunidad con preguntas y respuestas en persona.

Debido a las interrupciones causadas por la pandemia, los estudiantes de todo el país se han retrasado en lo académico y se han perdido los hitos sociales. ¿Cómo abordaría usted, como miembro de la junta, estas necesidades académicas y emocionales?

Para abordar las necesidades académicas y emocionales causadas por la pandemia para nuestros estudiantes, estoy de acuerdo en que se han quedado atrás. Tengo cuatro niños / estudiantes en casa que asisten a PISD en cada campus. Como madre y posible miembro de la junta escolar, no culpemos a nuestros maestros. Seamos más solidarios en casa y en la escuela para nuestros niños / estudiantes en todos los niveles académicos y apoyemos a nuestros maestros, entrenadores y miembros del personal para que no se rindan con nuestros estudiantes en esta pandemia.

—

Roxana “Roxy” Cabello

Cuéntanos sobre ti. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Hola, mi nombre es Roxana Cabello y tengo 38 años. Soy madre soltera de dos hijos, de 18 y 14 años de edad. Actualmente trabajo para el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Texas. Siempre me ha apasionado involucrarme en la vida de mis hijos tanto como sea posible y mostrarles que todo es posible cuando te lo propones. Siempre he estado involucrado como madre, siendo presidente de la PTO durante más de tres años a nivel de primaria y miembro de la PTO para la escuela intermedia y secundaria. Siempre me enorgullecí en representar a los padres, sus preocupaciones y ser su voz en la escuela. Tener esa experiencia como miembro del PTO durante tantos años me da el conocimiento de cómo funciona el sistema y una buena relación con la facultad y el personal para poder expresar cualquier cosa y ser una influencia positiva para el beneficio de nuestros niños.

Con los presupuestos del distrito escolar limitados, ¿qué considera una prioridad para el próximo ciclo presupuestario?

La máxima prioridad siempre debe ser poder proporcionar lo que se necesita para el éxito de nuestro estudiante y, en mi opinión, la prioridad debe ser el personal. Tener a nuestro personal trabajando en un entorno de primer nivel es clave, ya sea que estemos hablando de salario y de tener las herramientas y el establecimiento adecuado para hacer su trabajo lo mejor posible. Hay un dicho que me gusta mucho: ¡La gallina feliz pone más huevos!

Algunos residentes se han quejado de la falta de transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los padres, estudiantes y personal. Por ejemplo, hubo al menos dos casos el año pasado en los que la junta escolar pareció violar las reglas estatales de reuniones abiertas. ¿Cómo puede PISD mejorar su relación y comunicación con la comunidad en general?

El año pasado fue un año muy difícil para todos, la escuela no fue la excepción. Realmente creo que TODOS podríamos haber hecho un mejor trabajo. Esta pandemia nos hizo darnos cuenta de que necesitamos mejorar uno de los temas más importantes, que es la comunicación. La escuela no solo tiene la responsabilidad de hacernos saber lo que está sucediendo de manera oportuna, sino que nosotros, como padres, también podemos participar más. Los padres podemos tomar más iniciativa para llamar, hacer preguntas y expresar nuestras opiniones. Después de todo, si no lo hacemos por nuestros hijos, ¿quién lo hará? Tratar de lograr una mejor participación de los padres es una tarea muy difícil. La vida siempre se interpone, ya sea trabajando hasta tarde o preparando la cena, pero una cosa que considero que podría mejorar es usar las redes sociales y tener reuniones más tarde o grabarlas para que los padres que no pueden asistir puedan obtener la información antes de acceder a ellos en un momento posterior.

Debido a las interrupciones causadas por la pandemia, los estudiantes de todo el país se han retrasado en lo académico y se han perdido los hitos sociales. ¿Cómo abordaría usted, como miembro de la junta, estas necesidades académicas y emocionales?

Como miembros de la junta, podemos intentar encontrar alternativas para nuestros estudiantes. Por ejemplo, fiesta de graduación: podemos hacer una fiesta de graduación al aire libre en un parque y tomar las medidas y precauciones adecuadas de COVID-19. Necesitamos encontrar formas de tener incentivos para seguir motivando a nuestros estudiantes a tener éxito. Podemos tener tutorías y foros abiertos para los estudiantes que están atrasados ​​y tal vez incluso para los padres también, para que podamos ayudar a los estudiantes en casa también.

—

Jusby Vazquez

Cuéntanos sobre ti. ¿Qué experiencia aportarás a este puesto?

Mi nombre es Jusby Vazquez, estoy casada y tengo tres hijas que están en cuarto y noveno grado. Mi esposo y yo crecimos y asistimos a la escuela en Presidio. Actualmente trabajo en el Servicio de Ingresos y Notario Rosalba Vázquez, como preparador de impuestos y notario público. Soy una persona a la que le gusta ayudar a la comunidad tanto como pueda. Me he ofrecido como voluntaria en PYSA como entrenadora de T-ball durante tres años, y el año pasado fui miembro del comité de reuniones del PTO. También soy miembro de DWEIC de la escuela secundaria. El año pasado, varios padres y yo comenzamos a ofrecernos como voluntarios cada dos viernes para tener lo que llamamos “Viernes divertido”. El propósito de esta actividad fue proporcionar un incentivo para que los estudiantes aumenten su asistencia.

Algunos de los componentes principales para poder participar en todos estos grupos es tener buenas habilidades de comunicación, estar abierto a las ideas de los demás y ser capaz de ejecutar un plan. Con esta experiencia, planeo ayudar a mejorar la relación entre padres, maestros y miembros de la junta escolar. Hubo mucha insatisfacción el semestre pasado debido a la falta de transparencia con respecto a las decisiones tomadas durante el pico de la pandemia, y creo que para mejorar nuestro sistema educativo, debemos trabajar todos juntos, porque al final del día, todos queremos lo mejor para nuestros estudiantes.

Como mencioné antes, hago mucho trabajo voluntario con niños de escuela primaria y he desarrollado una buena relación con nuestros maestros, otros padres voluntarios y nuestros directores y espero que esto ayude con la barrera de comunicación que parece estar en su lugar en el momento.

Con los presupuestos del distrito escolar limitados, ¿qué considera una prioridad para el próximo ciclo presupuestario?

Creo que todos podemos estar de acuerdo en que cuando el mundo se detuvo en seco, las personas que vimos realmente dando un paso al frente, independientemente de las circunstancias, eran nuestros maestros y sus ayudantes. Tenemos que pagar nuestra deuda con ellos, y creo que darles prioridad es una forma de hacerlo. Creo que debemos asegurarnos de que los aumentos vayan a quienes los merecen, aquellos que realmente ponen todo en juego para ayudar a nuestros estudiantes a seguir avanzando.

Independientemente de la pandemia, retener buenos maestros en Presidio es un desafío en sí mismo y cuando hay buenos empleados que cambian sus posiciones superiores por otras inferiores, se jubilan abruptamente o buscan activamente otra carrera, para mí esto es una señal de alerta de que los maestros no son contento. Creo que esto debe abordarse con urgencia y evaluarse para ver qué podemos hacer para cambiarlo. Quizás necesitemos ofrecerles mejores incentivos. Es imperativo que también contratemos maestros más calificados para que el tamaño de nuestras clases pueda reducirse y nuestro sistema educativo pueda mejorarse.

También debemos priorizar los fondos para mantener a nuestros estudiantes a salvo de COVID y financiar los suministros y materiales que nuestros maestros necesitan para mantener a todos a salvo.

Algunos residentes se han quejado de la falta de transparencia y capacidad de respuesta a las necesidades de los padres, estudiantes y personal. Por ejemplo, hubo al menos dos casos el año pasado en los que la junta escolar pareció violar las reglas estatales de reuniones abiertas. ¿Cómo puede PISD mejorar su relación y comunicación con la comunidad en general?

Creo que primero, debemos recordar por qué estamos aquí como miembros electos de la junta escolar, que no es para nuestro beneficio, sino para el beneficio y el bienestar de nuestros niños y nuestra comunidad. Teniendo eso en cuenta, creo que debemos hacer nuestra parte para que los padres participen en las reuniones de la junta escolar. Por ejemplo, ahora con la pandemia y con limitaciones en el número de personas a las que se permite estar en una sala, creo que las reuniones deben transmitirse en vivo y grabarse para que los padres las vean. Informar a los padres de las reuniones de la junta escolar (así como les informamos de las ocasiones en que necesitamos que se presenten para actividades de voluntariado, reuniones de PTO o fiestas escolares) no debe ser una molestia sino una invitación para que lo hagamos mejor como comunidad. . Creo que un simple texto o una nota pueden ser un punto de partida.

Seguir los protocolos establecidos y ser transparentes no debería ser un problema cuando no tenemos nada que ocultar.

Debido a las interrupciones causadas por la pandemia, los estudiantes de todo el país se han retrasado en lo académico y se han perdido los hitos sociales. ¿Cómo abordaría usted, como miembro de la junta, estas necesidades académicas y emocionales?

Creo que esta sería una excelente oportunidad para que nuestros maestros, consejeros, miembros de la junta escolar y el superintendente trabajen juntos. ¿Quién tiene un mejor conocimiento de las necesidades académicas y los hitos emocionales de un niño en diferentes etapas que nuestros maestros y consejeros? Creo que tenemos a estas excelentes personas para usar como herramientas, disponibles para nosotros, y no usar su experiencia sería un gran desperdicio. Creo que podríamos elaborar un plan si todos trabajamos juntos y escuchamos lo que la experiencia de todos aporta. Una cosa que trato de tener en cuenta es que todos somos buenos en nuestro trabajo, y si nos dejamos llevar a cabo nuestros propios deberes y responsabilidades, podemos trabajar más rápido y con mayor eficacia.