Cierres de carreteras, puesto de control temporal de la Patrulla Fronteriza que probablemente no afecten los desplazamientos en días festivos

By Sam Karas

TRI-CONDADO – Esta semana, el Departamento de Transporte de Texas erigió un letrero en la Carretera 90 entre Marfa y Alpine advirtiendo que la carretera estaría cerrada el 15 de diciembre hasta el 22 de diciembre, lo que requiere un desvío a través de Fort Davis en la autopista 118.

Sin embargo, los automovilistas que viajan por Big Bend en esta temporada navideña que han estado tomando nota de toda la construcción en las carreteras locales no deben temer: estos proyectos no tendrán mucho de un impacto en los vehículos no comerciales.

Lauren Macias-Cervantes, vocera regional de El Paso para TxDOT, advirtió que el cierre afectaría a los vehículos comerciales y no comerciales de manera diferente. Los vehículos comerciales que viajen en ese tramo de la autopista 90 deberán cambiar de ruta a través de Fort Davis durante el período de construcción.

Los vehículos no comerciales que viajen entre Marfa y Alpine serán redirigidos a través de Mosley Loop y Murphy Street en Alpine, pero aún se les permitirá viajar en dirección este y oeste a través de Paisano Pass. Los desvíos son necesarios para que los equipos de Union Pacific puedan completar las reparaciones necesarias a un puente de ferrocarril al oeste de Alpine que resultó dañado durante una colisión este otoño.

En octubre, un camión con remolque golpeó accidentalmente el paso elevado del puente ferroviario. “En ese momento, hicimos algunas reparaciones temporales”, explicó Mike Jaixen, portavoz de Union Pacific. Los equipos tuvieron que esperar a que llegara el acero y otros materiales para una reconstrucción permanente del puente. “Esperamos tenerlo todo terminado esta semana”, aseguró, aunque el clima y otros factores podrían cambiar ese cronograma.

El cierre de esta semana no está relacionado con los proyectos regionales más grandes que TxDOT ha estado llevando a cabo como parte del Plan Maestro US-67. La fecha proyectada de finalización para el proyecto de instalación de barandillas en las afueras de Paisano Pass entre Alpine y Marfa es la primera fase de un proyecto de dos partes que incluye otra área a lo largo de la autopista 17 en el condado de Jeff Davis. La fecha estimada de finalización para ambas fases es el 15 de julio de 2023.

Más al sur en el corredor 67, los viajeros que se dirijan entre Marfa y Presidio-Ojinaga deberán detenerse en un puesto de control temporal cerca de Cibolo Creek Ranch. El puesto de control permanente de Aduanas y Protección Fronteriza en las afueras de Marfa está siendo sometido a un mantenimiento de rutina, explicó un portavoz de CBP. En el momento de la publicación, el pavimento que conduce debajo del toldo del punto de control, donde los automovilistas suelen detenerse y declarar la ciudadanía, había sido excavado. El área estaba marcada por un límite de velocidad de 50 mph.

El puesto de control temporal tiene el mismo equipo, instalaciones y personal que el puesto de control regular, simplemente está ubicado en una unidad móvil más al sur de su ubicación habitual. Los automovilistas deben dirigirse hacia el norte desde Presidio con precaución : el punto de control temporal no está marcado con luces intermitentes. En cambio, un marcador de carretera temporal advierte a los conductores que vayan lento. El punto de control se instaló en el carril de adelantamiento, justo al norte de las puertas de Cibolo Creek Ranch, y se les pedirá a los conductores que bajen la ventana del lado del pasajero para su inspección. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se negó a comentar sobre cuánto tiempo se espera que opere el puesto de control temporal.