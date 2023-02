El reclamo de terminación indebida del administrador despedido contra la Ciudad de Presidio da como resultado un acuerdo confidencial

By Sam Karas

PRESIDIO — En agosto de 2022, el exadministrador de la ciudad, Brad Newton, presentó una demanda por despido injustificado contra la ciudad de Presidio. Desde entonces se ha llegado a un acuerdo, según el alcalde y el secretario de la ciudad, pero los funcionarios dicen que no están al tanto de los términos del acuerdo.

Los funcionarios sostienen que la documentación y los detalles del acuerdo nunca se comunicaron a la ciudad (solo se enteraron de su existencia cuando comenzaron a circular los rumores) y que su asesor legal no les reveló esos detalles cuando se les preguntó. El bufete de abogados que representa a la ciudad, Bojorquez Law Firm, PC, no respondió a las repetidas solicitudes de comentarios. Cuando se contactó por teléfono el miércoles por la mañana en un último intento de solicitar comentarios, un representante del bufete de abogados colgó el Presidio International a mitad de la consulta; cuando The International volvió a llamar, la persona que contestó el teléfono dijo abruptamente: “No vamos a hacer ningún comentario en este momento”, antes de colgar nuevamente.

Ni Newton ni su abogado, John A. Wenke, respondieron repetidas solicitudes de comentarios.

El aviso de reclamos legales de Newton, obtenido por The Presidio International a través de una solicitud de registros públicos, acusa a la ciudad de despedirlo sin “buena causa”, en incumplimiento de su contrato y en represalia por tomar una licencia médica y familiar protegida.

Newton fue despedido por el consejo de la ciudad el 4 de abril de 2022. Los miembros del consejo se negaron a comentar con The Presidio International sobre el razonamiento detrás del despido de Newton, aunque todos los presentes votaron a favor después de una discusión prolongada en una sesión cerrada.

El alcalde John Ferguson fue la única voz disidente. En la misma reunión, expresó su agradecimiento por el servicio de Newton a la ciudad en diversas funciones durante casi 13 años. “Durante el año pasado, sacaste a Presidio de algunos de nuestros tiempos más oscuros”, dijo.

Texas es un estado de empleo a voluntad, lo que significa que los empleados pueden ser despedidos en cualquier momento y por cualquier motivo. Pero los trabajos bajo contrato, incluido el puesto de administrador de la ciudad de Presidio, están sujetos a reglas diferentes. La carta enviada al alcalde John Ferguson por el asesor legal de Newton argumentaba que la decisión del Concejo era un incumplimiento de contrato.

Según el contrato de Newton, solo podría ser despedido con una buena causa en el caso de “cualquier descuido intencional o negligencia habitual” de sus deberes como administrador de la ciudad, “mala conducta… que involucre un delito de bajeza moral o legalidad penal” o mal uso del dinero de los contribuyentes. . El abogado de Newton argumentó que la ciudad nunca proporcionó una explicación de “buena causa” bajo estas estipulaciones.

“No se proporcionó ninguna explicación de lo que constituía una ‘buena causa’ al Sr. Newton, y no se proporcionó ningún aviso de rescisión por escrito”, escribió Wenke.

Wenke no creía que Newton hubiera violado su contrato, sino que fue víctima de una conducta discriminatoria y potencialmente ilegal. Argumentó que el Consejo no había notificado adecuadamente a Newton sobre los problemas de desempeño y que no estuvo presente en la sesión cerrada donde se discutió su desempeño.

Wenke afirmó que se realizó una votación en la sesión ejecutiva y Newton no descubrió los resultados de la votación hasta la sesión abierta. (La ley estatal no requiere que el sujeto de un problema de personal en una sesión cerrada esté presente durante esa sesión; además, no se pueden realizar votaciones oficiales durante una sesión cerrada).

Además, Wenke argumentó que Newton fue discriminado por tomar una licencia protegida por un “problema médico grave”: Newton había notificado que estaría fuera de su cargo hasta alrededor del 29 de marzo. Fue despedido el 4 de abril. Wenke dijo que el corto período de tiempo entre la licencia médica de Newton y su terminación fue suficiente para probar una “relación causal” entre los dos.

Wenke también afirmó que se dieron diferentes razones para la partida de Newton al propio Newton y a la Comisión de la Fuerza Laboral de Texas: la ciudad le había dicho a la comisión que Newton fue despedido, lo que Newton descubrió cuando solicitó los beneficios de desempleo.

El aviso decía que Newton buscaría “pago atrasado, reincorporación y/o pago por adelantado, daños liquidados (duplicación del monto del pago atrasado y por adelantado) y honorarios de abogados”. Wenke argumentó que el tiempo restante en el contrato de Newton le daría derecho a aproximadamente $125,000 en salarios atrasados.

Si el reclamo se convierte en una demanda, cada miembro individual del consejo que votó a favor del despido de Newton sería nombrado como demandado.

Extrañamente, la cuestión de la resolución del reclamo ha surgido como un misterio para los funcionarios de la ciudad. Tanto el alcalde Ferguson como la secretaria de la ciudad, Brenda Lee Ornelas-Acuña, sostienen que la carta de Wenke es la única documentación de una denuncia contra la ciudad por parte de Brad Newton.

A través de la fábrica de rumores, descubrieron que supuestamente la ciudad había resuelto el reclamo, aunque no se proporcionó documentación del pago a través de partidas presupuestarias de la ciudad o fluctuaciones en las primas de seguro de la ciudad.

A pedido de Ferguson, Ornelas-Acuña se comunicó tanto con la oficina de Wenke como con el abogado oficial de la ciudad. Pudo confirmar que se llegó a un acuerdo, pero que los detalles eran confidenciales y que la ciudad no pagaría la factura. “No tengo idea de cómo diablos se corrió la voz”, dijo Ferguson. “Pero [nuestro asesor legal] indicó que no obtendríamos nada por escrito”.

Los funcionarios siguen desconcertados acerca de cómo se manejó el asunto. “Solo tienes que preguntarte”, dijo Ferguson. “Evidentemente, alguien tenía que pagarle a alguien, ¿a dónde lleva eso?”