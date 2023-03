Comienza la tan esperada construcción del Puente Internacional de Presidio

By Sam Karas

PRESIDIO — La semana pasada, el juez del condado de Presidio, Joe Portillo, dirigió un recorrido por el sitio de construcción recientemente activo en el Puente Internacional de Presidio. Los comisionados de los precintos 1 y 4, Brenda Silva Bentley y David Beebe, los acompañaron para ver a los equipos trabajando arduamente para terminar un proyecto que se ha estancado intermitentemente durante cinco años.

En 2017, la administración Trump firmó un proyecto que autorizaba la construcción del puente: ambos países planeaban construir un puente de dos carriles paralelo al puente existente con la esperanza de reducir los tiempos de espera en la aduana y expandir el potencial comercial del puente.

El gobierno mexicano terminó la mitad del proyecto en 2020 después de una breve pausa debido a la COVID: la construcción en el lado estadounidense también se estancó durante este tiempo, pero nunca se recuperó en serio. El tráfico en el puente siguió creciendo durante estos años, pero tanto los vehículos de carga como los privados experimentaron retrasos significativos y frustrantes.

Luego, los funcionarios locales fueron sometidos a una corriente confusa de información contradictoria: primero se les dijo que la demora se debió a TxDOT, propietario del puente. Los representantes de TxDOT luego le dijeron a la ciudad que estaban esperando en la oficina del gobernador Abbott, y luego culparon a los funcionarios mexicanos.

Después de un año y medio de promesas de que la construcción del puente comenzaría en unos pocos meses, la construcción en realidad ha comenzado. Un equipo de Earth Builders de Hurst comenzó a organizar materiales hace unas semanas y comenzó a trabajar en serio el lunes pasado, con una fecha de finalización prevista para el 5 de septiembre.

La comisionada Brenda Silva Bentley, cuyo recinto incluye una porción de Marfa, Shafter y Presidio, estaba emocionada de ver que se estaban logrando avances. “Simplemente se siente bien saber que están trabajando en eso nuevamente, parece que ha estado sucediendo desde siempre”, dijo.

A principios de este mes, el juez del condado Joe Portillo solicitó tanto al Concejo Municipal de Presidio como al Tribunal de Comisionados del Condado de Presidio la idea de convertir el nuevo puente en su propia autoridad portuaria independiente: el puente Presidio-Ojinaga es el único cruce internacional propiedad de TxDOT.

Con más independencia, Portillo esperaba que el puente pudiera ganar su propio dinero para que las mejoras necesarias pudieran iniciarse internamente. “Tenemos muchos visitantes y les damos la bienvenida, pero tienen un impacto”, dijo el juez Portillo en una reunión del Concejo Municipal de Presidio el 7 de marzo. “Es justo que nos ayuden a compensar algunos de los costos para que todos paga una parte justa”.

Bentley apoyó la propuesta con algunas salvedades. La nueva autoridad portuaria tendría la capacidad de cobrar peajes: las personas que esperan cruzar de regreso a los Estados Unidos pagan un peaje pequeño, pero no se cobran peajes al salir de los Estados Unidos. “No quiero poner a las personas en una situación en la que no puedan permitirse el lujo de cruzar y regresar”, dijo.

En última instancia, los comisionados tenían la esperanza de que la construcción reiniciada señalara un futuro brillante para el puente, un futuro en el que cruzar entre Presidio y Ojinaga no presentara problemas. “Me gustaría que se convierta en un lugar que le guste a la gente”, dijo el comisionado del Precinto 4, David Beebe. “Me gustaría verlo donde algunos días no tienes que esperar dos o más horas para cruzar, simplemente no hay necesidad de eso”.